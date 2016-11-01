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В черниговскую полицию наберут безработных. Платить будут по 7 тысяч

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:31
  • Просмотров: 32
В черниговскую полицию наберут безработных. Платить будут по 7 тысячВ течение второй половины марта в Черниговской области проходил набор кандидатов на службу в территориальные отделы и отделений управления Национальной полиции. Помочь полицейским укомплектовать свободные вакансии взялась служба занятости.

С этой целью почти во всех центрах занятости области для безработных, в том числе участников АТО, был проведен ряд информационных семинаров, презентаций работодателя, ярмарок вакансий с участием представителей правоохранительных органов.

Они ознакомили участников с работой полиции, изменениями, которые произошли в правоохранительной системе в связи с реформированием, преимуществами и вызовами профессии полицейского, имеющимися вакансиями, требованиями к кандидатам.

По информации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, среди 38 вакантных должностей половину составляют должности инспекторов сектора реагирования патрульной полиции.

13 вакантных должностей инспекторов и старших инспекторов изолятора временного содержания, 5 – инспекторов и старших инспекторов по информационной поддержки.

За работу государство гарантирует полицейским зарплату более 7000 гривен, социальный пакет, профессиональную подготовку по международным стандартам, перспективу карьерного роста.

Всего в области центрами занятости было проведено 26 мероприятий, к участию в которых привлечены более 300 безработных. Уже 10 соискателей изъявили желание служить. Они были направлены в районные отделения полиции для прохождения собеседований.
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Источник: 0462.ua

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