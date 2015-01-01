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Геологи из Черниговской области продали труб на 2 миллиона, как металлолом

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:08
  • Просмотров: 33
Геологи из Черниговской области продали труб на 2 миллиона, как металлоломГенеральная прокуратура подозревает должностных лиц ГП НАК «Надра України» «Чернігівнафтагазгеологія» в нанесении ущерба предприятию более чем 2,3 млн гривен, пишет368.media.

Следствие установило, что в июне 2016 года Черниговнефтегазгеология и частная фирма «Левадник» подписали договор аренды.

Согласно этому документу, фирме в пользование были предоставлены трубы. Позже участники договорились расторгнуть договор, «Левадник» вернул арендованные трубы в надлежащем состоянии.

После этого комиссия Черниговнефтегазгеологии и Прилукской нефтегазоразведывательной экспедиции отбраковала 248 труб и перевела их в статус металлолома, которые потом продали ООО «Еврометалресурс».

По данным следствия, в результате решения комиссии был нанесен ущерб более чем 2,3 млн гривен.

В суде следователь ходатайствовал о доступе к документам геологов, фиксировавших их отношения с «Еврометаллресурсом» и «Левадником», а также к документам, на основании которых состоялось списания труб. Суд ходатайство удовлетворил.

Основателем «Левадника» является Александр Левадный из Полтавы, где и зарегистрирована и фирма.

Владельцем «Еврометалресурс» является житель Черниговской области Александр Давыдов.

Прилукская нефтегазоразведывательная экспедиция – структурная часть ГП НАК «Надра України» «Чернігівнафтагазгеологія», которую возглавляет Юрий Момот.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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