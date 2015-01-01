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Геологи из Черниговской области продали труб на 2 миллиона, как металлолом
- Вчера, 16:08
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Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц ГП НАК «Надра України» «Чернігівнафтагазгеологія» в нанесении ущерба предприятию более чем 2,3 млн гривен, пишет368.media.
Следствие установило, что в июне 2016 года Черниговнефтегазгеология и частная фирма «Левадник» подписали договор аренды.
Согласно этому документу, фирме в пользование были предоставлены трубы. Позже участники договорились расторгнуть договор, «Левадник» вернул арендованные трубы в надлежащем состоянии.
После этого комиссия Черниговнефтегазгеологии и Прилукской нефтегазоразведывательной экспедиции отбраковала 248 труб и перевела их в статус металлолома, которые потом продали ООО «Еврометалресурс».
По данным следствия, в результате решения комиссии был нанесен ущерб более чем 2,3 млн гривен.
В суде следователь ходатайствовал о доступе к документам геологов, фиксировавших их отношения с «Еврометаллресурсом» и «Левадником», а также к документам, на основании которых состоялось списания труб. Суд ходатайство удовлетворил.
Основателем «Левадника» является Александр Левадный из Полтавы, где и зарегистрирована и фирма.
Владельцем «Еврометалресурс» является житель Черниговской области Александр Давыдов.
Прилукская нефтегазоразведывательная экспедиция – структурная часть ГП НАК «Надра України» «Чернігівнафтагазгеологія», которую возглавляет Юрий Момот.
Следствие установило, что в июне 2016 года Черниговнефтегазгеология и частная фирма «Левадник» подписали договор аренды.
Согласно этому документу, фирме в пользование были предоставлены трубы. Позже участники договорились расторгнуть договор, «Левадник» вернул арендованные трубы в надлежащем состоянии.
После этого комиссия Черниговнефтегазгеологии и Прилукской нефтегазоразведывательной экспедиции отбраковала 248 труб и перевела их в статус металлолома, которые потом продали ООО «Еврометалресурс».
По данным следствия, в результате решения комиссии был нанесен ущерб более чем 2,3 млн гривен.
В суде следователь ходатайствовал о доступе к документам геологов, фиксировавших их отношения с «Еврометаллресурсом» и «Левадником», а также к документам, на основании которых состоялось списания труб. Суд ходатайство удовлетворил.
Основателем «Левадника» является Александр Левадный из Полтавы, где и зарегистрирована и фирма.
Владельцем «Еврометалресурс» является житель Черниговской области Александр Давыдов.
Прилукская нефтегазоразведывательная экспедиция – структурная часть ГП НАК «Надра України» «Чернігівнафтагазгеологія», которую возглавляет Юрий Момот.
Источник: 0462.ua
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