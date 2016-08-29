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Перед центральным матчем сезона у черниговской «Десны» - кадровые потери

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:29
  • Просмотров: 32
Перед центральным матчем сезона у черниговской «Десны» - кадровые потериСегодня «Десна» сыграет в Ривном против местного «Верес». Эти команды – главные претенденты на второе место в чемпионате, которое позволит выйти в Премьер-лигу.

Сейчас у «Вереса» на 2 очка больше, но форма команды оставляет желать лучшего – в двух весенних турах они набрали лишь 1 очко.

Так что «Десна», в случае победы, поднимется на вторую строчку в турнирной таблице.

Сделать это будет непросто не только с учетом силы соперника, но и с оглядкой на кадровые проблемы черниговской команды.

Под вопросом участие в матче сразу нескольких ключевых игроков – капитана команды Вадима Мельника, его партнера по центру обороны Антона Браткова, лучшего бомбардира «Десны» Александра Филиппова и атакующего полузащитника Максима Банасевича. Все они восстанавливаются после травм.

Матч «Верес» - «Десна» пройдет сегодня, 2 апреля, на стадионе «Авангард» в Ривном. Начало поединка в 15.00.

Ориентировочный стартовый состав «Десны»: Махновский – Фаворов, Максименко, Щедраков, Мостовой – Коберидзе – Волков, Чепурненко, Арвеладзе, Картушов – Лысенко.
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Источник: 0462.ua

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