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Перед центральным матчем сезона у черниговской «Десны» - кадровые потери
- Вчера, 16:29
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Сегодня «Десна» сыграет в Ривном против местного «Верес». Эти команды – главные претенденты на второе место в чемпионате, которое позволит выйти в Премьер-лигу.
Сейчас у «Вереса» на 2 очка больше, но форма команды оставляет желать лучшего – в двух весенних турах они набрали лишь 1 очко.
Так что «Десна», в случае победы, поднимется на вторую строчку в турнирной таблице.
Сделать это будет непросто не только с учетом силы соперника, но и с оглядкой на кадровые проблемы черниговской команды.
Под вопросом участие в матче сразу нескольких ключевых игроков – капитана команды Вадима Мельника, его партнера по центру обороны Антона Браткова, лучшего бомбардира «Десны» Александра Филиппова и атакующего полузащитника Максима Банасевича. Все они восстанавливаются после травм.
Матч «Верес» - «Десна» пройдет сегодня, 2 апреля, на стадионе «Авангард» в Ривном. Начало поединка в 15.00.
Ориентировочный стартовый состав «Десны»: Махновский – Фаворов, Максименко, Щедраков, Мостовой – Коберидзе – Волков, Чепурненко, Арвеладзе, Картушов – Лысенко.
Сейчас у «Вереса» на 2 очка больше, но форма команды оставляет желать лучшего – в двух весенних турах они набрали лишь 1 очко.
Так что «Десна», в случае победы, поднимется на вторую строчку в турнирной таблице.
Сделать это будет непросто не только с учетом силы соперника, но и с оглядкой на кадровые проблемы черниговской команды.
Под вопросом участие в матче сразу нескольких ключевых игроков – капитана команды Вадима Мельника, его партнера по центру обороны Антона Браткова, лучшего бомбардира «Десны» Александра Филиппова и атакующего полузащитника Максима Банасевича. Все они восстанавливаются после травм.
Матч «Верес» - «Десна» пройдет сегодня, 2 апреля, на стадионе «Авангард» в Ривном. Начало поединка в 15.00.
Ориентировочный стартовый состав «Десны»: Махновский – Фаворов, Максименко, Щедраков, Мостовой – Коберидзе – Волков, Чепурненко, Арвеладзе, Картушов – Лысенко.
Источник: 0462.ua
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