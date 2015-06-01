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Три телефонных террориста «шутили» недолго

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:12
  • Просмотров: 31
Три телефонных террориста «шутили» недолгоСБУ в Черниговской области разоблачили троих «телефонных хулиганов», которые сообщали о минировании объектов в Киеве и на Черниговщине.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией за последнюю неделю разоблачили трех жителей Черниговской области, которые сообщали о псеводминировании объектов.

В Козелецком районе правоохранители задержали мужчину, который позвонил на горячую линию МВД и сообщил о закладке взрывчатки на столичной станции метро «Крещатик».

Злоумышленник пояснил сотрудникам спецслужбы, что анонимный звонок совершил якобы по просьбе своего знакомого.

Также оперативники спецслужбы разоблачили еще двух жителей Черниговской области, которые сообщили на телефон Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о минировании неизвестного объекта в собственном поселке.

По данным СБУ, после задержания молодые люди признались правоохранителям, что так хотели пошутить и не осознавали о подсудности собственного поступка.

По первому факту открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

По второму факту продолжается проверка причастности злоумышленников к другим анонимных звонкам. По ее результатам будет принято процессуальное решение, согласно действующему законодательству.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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