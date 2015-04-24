«Степной волк» в поисках себя забрел на сцену Молодежного театра

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В Черниговском молодежном театре весенняя премьера – смелая и неоднозначная. Артисты поставили спектакль «Степной волк» по роману немецкого писателя Германа Гессе и в который раз затронули сложную философскую тему, на этот раз – поиска себя.
Спектакли по Герману Гессе – большая редкость. В Украине, например, до Молодежки «Степного волка» никто не ставил. Об этом заявляют в самом театре, но браться за новое и нестандартное не боятся.
Сложность произведения не только в сюжетной линии, но и в его структуре. «Степной волк» – это роман, книга в книге. Ее главный герой, Гарри Галлер, переживает тяжелый внутренний кризис, пытается найти «путь от себя к себе».
Он отождествляет свою личность со степным волком и разделяет ее на две части. Неожиданно Гарри знакомится с девушкой, переворачивающей его мир и мировоззрение. Такой поворот сюжета мог бы стать банальным клише, если бы не личность главного героя и странная просьба девушки – убить ее по первому приказу. Отныне Гарри обязан слушать ее во всем.
Сначала он ищет выход из собственного кризиса в самоубийстве, потом – в гедонизме и предается всем радостям жизни. Однако найти его не может ни в одном, ни в другом. В какой-то момент перед Гарри открывается еще одна действительность – Магический театр, и понять, где проходит грань между внешним и его внутренним миром, становится непросто.
В замешательстве и главный герой, и зритель, наблюдающий за его терзаниями. Гарри дается шанс остаться в новой реальности, но для этого ему придется пожертвовать рассудком.
Спектакль «Степной волк», пожалуй, не для рядового зрителя. Тот, кто идет в театр за позитивными впечатлениями и приятным времяпрепровождением, рискует после просмотра почувствовать осадок. Тем же, кому не хватает именно этого – густого и горьковатого, осадка – стоит познакомиться с новой постановкой Молодежного театра.
В работе над ней, помимо главного режиссера Геннадия Касьянова, принимали участие хореограф Александр Маншилин, художник Борис Фирцак, актеры Руслана Остапко, Алексей Быш, Юлия Матросова, Любовь Веселова, Инна Атрощенко. Главную роль исполняет Владимир Банюк.
«Степной волк» в поисках себя забрел на сцену Молодежного театра
- Вчера, 17:44
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В Черниговском молодежном театре весенняя премьера – смелая и неоднозначная. Артисты поставили спектакль «Степной волк» по роману немецкого писателя Германа Гессе и в который раз затронули сложную философскую тему, на этот раз – поиска себя.
Спектакли по Герману Гессе – большая редкость. В Украине, например, до Молодежки «Степного волка» никто не ставил. Об этом заявляют в самом театре, но браться за новое и нестандартное не боятся.
Сложность произведения не только в сюжетной линии, но и в его структуре. «Степной волк» – это роман, книга в книге. Ее главный герой, Гарри Галлер, переживает тяжелый внутренний кризис, пытается найти «путь от себя к себе».
Он отождествляет свою личность со степным волком и разделяет ее на две части. Неожиданно Гарри знакомится с девушкой, переворачивающей его мир и мировоззрение. Такой поворот сюжета мог бы стать банальным клише, если бы не личность главного героя и странная просьба девушки – убить ее по первому приказу. Отныне Гарри обязан слушать ее во всем.
Сначала он ищет выход из собственного кризиса в самоубийстве, потом – в гедонизме и предается всем радостям жизни. Однако найти его не может ни в одном, ни в другом. В какой-то момент перед Гарри открывается еще одна действительность – Магический театр, и понять, где проходит грань между внешним и его внутренним миром, становится непросто.
В замешательстве и главный герой, и зритель, наблюдающий за его терзаниями. Гарри дается шанс остаться в новой реальности, но для этого ему придется пожертвовать рассудком.
Спектакль «Степной волк», пожалуй, не для рядового зрителя. Тот, кто идет в театр за позитивными впечатлениями и приятным времяпрепровождением, рискует после просмотра почувствовать осадок. Тем же, кому не хватает именно этого – густого и горьковатого, осадка – стоит познакомиться с новой постановкой Молодежного театра.
В работе над ней, помимо главного режиссера Геннадия Касьянова, принимали участие хореограф Александр Маншилин, художник Борис Фирцак, актеры Руслана Остапко, Алексей Быш, Юлия Матросова, Любовь Веселова, Инна Атрощенко. Главную роль исполняет Владимир Банюк.
Источник: 0462.ua
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