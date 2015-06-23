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Черниговские школьники – бронзовые призеры чемпионата Украины по волейболу
- Вчера, 18:16
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Команда областной КДЮСШ выиграла медали Детской лиги – чемпионата страны среди спортсменов 2002 года рождения.
Девять из одиннадцати игроков – воспитанники заслуженного тренера Украины Дмитрия Богдана (областная КДЮСШ). Также команда усилилась двумя «легионерами» - из черниговской ДЮСШ-2 и Прилук.
Впрочем, Алексей Бублий из Прилук не смог принять участие в финальном этапе из-за травмы, что, кстати, серьезно повлияло на итоговый результат – без основного связующего черниговской команде пришлось сложнее.
Но не будем забегать вперед. В чемпионате Украины в этом сезоне принято участие 19 команд. Они были забиты на две группы и соревновались между собой за право попасть во второй этап. Для этого нужно было в своей подгруппе занять место не ниже 4-го.
Черниговцы перевыполнили план, проиграв лишь одну встречу ровесникам из Днипра. Причем к тому матчу уже было известно, что Черниговская ОКДЮСШ финиширует на 1-м месте.
С 22 по 26 марта в Киеве прошли поединки плей-офф, определившие участников финальной четверки. Черниговцы со счетом 3-1 обыграли столичную спортшколу и попали в Финал четырех.
Там регламентом были предусмотрена круговая схема – каждый участник должен был встретиться с остальными тремя соперниками.
Подопечные Дмитрия Богдана в упорнейшей борьбе проиграли команде из Тернополя со счетом 2:3, хотя по ходу поединка вели 2:0.
Во втором туре черниговцы без проблем одолели сборную Харьковского училища физкультуры – 3:0.
Все должно было решиться в решающих матчах. Победа над Киевским спортивным лицеем со счетом 3:0 или 3:1 делала бы наших школьников чемпионами Украины. Успех на тай-бреке (3:2) дарил бы серебряные наград, а в случае поражения пришлось бы считать дополнительные показатели.
И команда из Чернигова был близка к триумфу. После трех партий черниговцы вели со счетом 2:1, но довести дело до победы не сумели – 2:3.
По словам Дмитрия Богдана, ребятам не хватило сил и выносливости. Все же соперники – воспитанники спортинтернатов, где тренировки проводятся чаще, а юные спортсмены меньше отвлекаются на общеобразовательный процесс.
Победа тернополян в параллельном матче привела к тому, что для распределения мест судьи подсчитали соотношение выигранных и проигранных партий. Он чуточку оказался хуже у черниговцев, которые в итоге финишировали на 3-м месте.
Капитан команды Черниговской ОКДЮСШ Виктор Нагорный был признан организаторами лучшим блокирующим чемпионата.
Напомним, что два года назад эта же команда принимала участие в чемпионате Украины среди 13-летних и также завоевала бронзовые медали.
Вот состав призеров: Даниил Кульгейко, Артем Копыл, Виктор Нагорный, Валентин Ледовой, Александр Ляшенко, Илья Зубок, Богдан Караван, Артем Клименко, Владислав Кириенко (ДЮСШ-2, тренер – Александр Постол), Никита Корнийко. На предварительных этапах за команду выступал прилучанин Алексей Бублий.
Команда и тренерский штаб выражает благодарности директору спортивной школы Виктору Чегоринскому и меценату Николаю Каравану за оказанную помощь.
Девять из одиннадцати игроков – воспитанники заслуженного тренера Украины Дмитрия Богдана (областная КДЮСШ). Также команда усилилась двумя «легионерами» - из черниговской ДЮСШ-2 и Прилук.
Впрочем, Алексей Бублий из Прилук не смог принять участие в финальном этапе из-за травмы, что, кстати, серьезно повлияло на итоговый результат – без основного связующего черниговской команде пришлось сложнее.
Но не будем забегать вперед. В чемпионате Украины в этом сезоне принято участие 19 команд. Они были забиты на две группы и соревновались между собой за право попасть во второй этап. Для этого нужно было в своей подгруппе занять место не ниже 4-го.
Черниговцы перевыполнили план, проиграв лишь одну встречу ровесникам из Днипра. Причем к тому матчу уже было известно, что Черниговская ОКДЮСШ финиширует на 1-м месте.
С 22 по 26 марта в Киеве прошли поединки плей-офф, определившие участников финальной четверки. Черниговцы со счетом 3-1 обыграли столичную спортшколу и попали в Финал четырех.
Там регламентом были предусмотрена круговая схема – каждый участник должен был встретиться с остальными тремя соперниками.
Подопечные Дмитрия Богдана в упорнейшей борьбе проиграли команде из Тернополя со счетом 2:3, хотя по ходу поединка вели 2:0.
Во втором туре черниговцы без проблем одолели сборную Харьковского училища физкультуры – 3:0.
Все должно было решиться в решающих матчах. Победа над Киевским спортивным лицеем со счетом 3:0 или 3:1 делала бы наших школьников чемпионами Украины. Успех на тай-бреке (3:2) дарил бы серебряные наград, а в случае поражения пришлось бы считать дополнительные показатели.
И команда из Чернигова был близка к триумфу. После трех партий черниговцы вели со счетом 2:1, но довести дело до победы не сумели – 2:3.
По словам Дмитрия Богдана, ребятам не хватило сил и выносливости. Все же соперники – воспитанники спортинтернатов, где тренировки проводятся чаще, а юные спортсмены меньше отвлекаются на общеобразовательный процесс.
Победа тернополян в параллельном матче привела к тому, что для распределения мест судьи подсчитали соотношение выигранных и проигранных партий. Он чуточку оказался хуже у черниговцев, которые в итоге финишировали на 3-м месте.
Капитан команды Черниговской ОКДЮСШ Виктор Нагорный был признан организаторами лучшим блокирующим чемпионата.
Напомним, что два года назад эта же команда принимала участие в чемпионате Украины среди 13-летних и также завоевала бронзовые медали.
Вот состав призеров: Даниил Кульгейко, Артем Копыл, Виктор Нагорный, Валентин Ледовой, Александр Ляшенко, Илья Зубок, Богдан Караван, Артем Клименко, Владислав Кириенко (ДЮСШ-2, тренер – Александр Постол), Никита Корнийко. На предварительных этапах за команду выступал прилучанин Алексей Бублий.
Команда и тренерский штаб выражает благодарности директору спортивной школы Виктору Чегоринскому и меценату Николаю Каравану за оказанную помощь.
Источник: 0462.ua
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