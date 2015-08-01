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Из-за проблем с электричеством у жителей Чернигова сгорели приборов на тысячи гривен
- Сегодня, 09:33
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В переулке Вокзальном 28 марта из-за сильного ветра отключилось электричество. Проблемы здесь были давно, но в этот раз они вылились в катастрофу, сообщает «Дитинець».
Люди здесь неоднократно страдали от перепадов напряжения в сети. Часто его не хватало даже для того, чтобы нормально освещать комнату.
В этот раз электроснабжение оперативно восстановили, но когда люди включили холодильники, компьютеры, отопительные котлы, микроволновки и прочие приборы, выяснилось, что они не работают.
Вызванные мастера почти по каждому крупному электроприбору высказались однозначно – ремонт обойдется в тысячи гривен.
Теперь жильцы ищут виноватых. Коммунальные службы отметают все претензии, а энергетики обещают отправить бригаду для составления актов.
Подробнее, в сюжете телеканала «Дитинець»
Люди здесь неоднократно страдали от перепадов напряжения в сети. Часто его не хватало даже для того, чтобы нормально освещать комнату.
В этот раз электроснабжение оперативно восстановили, но когда люди включили холодильники, компьютеры, отопительные котлы, микроволновки и прочие приборы, выяснилось, что они не работают.
Вызванные мастера почти по каждому крупному электроприбору высказались однозначно – ремонт обойдется в тысячи гривен.
Теперь жильцы ищут виноватых. Коммунальные службы отметают все претензии, а энергетики обещают отправить бригаду для составления актов.
Подробнее, в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
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