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Из-за проблем с электричеством у жителей Чернигова сгорели приборов на тысячи гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:33
  • Просмотров: 22
Из-за проблем с электричеством у жителей Чернигова сгорели приборов на тысячи гривен
В переулке Вокзальном 28 марта из-за сильного ветра отключилось электричество. Проблемы здесь были давно, но в этот раз они вылились в катастрофу, сообщает «Дитинець».

Люди здесь неоднократно страдали от перепадов напряжения в сети. Часто его не хватало даже для того, чтобы нормально освещать комнату.

В этот раз электроснабжение оперативно восстановили, но когда люди включили холодильники, компьютеры, отопительные котлы, микроволновки и прочие приборы, выяснилось, что они не работают.

Вызванные мастера почти по каждому крупному электроприбору высказались однозначно – ремонт обойдется в тысячи гривен.

Теперь жильцы ищут виноватых. Коммунальные службы отметают все претензии, а энергетики обещают отправить бригаду для составления актов.

Подробнее, в сюжете телеканала «Дитинець»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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