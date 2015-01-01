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Черниговская областная прокуратура и Национальная полиция задержали при получении взятки директора коммунального предприятия, который также является депутатом Черниговской областной рады.
Артур Зиновьев – представитель партии «Наш край» в Черниговской областной раде. Об инциденте на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
- Родзинка в тому, що хабарник є заступником голови комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції! – написал генпрокурор.
Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, подозреваемый требовал взятку в размере 10 тысяч гривень и был задержан при получении первой половины – 5 тысяч.
Деньги якобы предназначались за подписание договора о предоставлении в аренду помещения.
В помещении коммунального предприятия и Черниговского областного совета были проведены обыски.
Партия «Наш край» заявила, что выступает за скорейшее и объективное расследование этого инцидента.
«Те, кто представляют «Наш край», должны быть достойными звания народного избранника и чистыми перед законом, обществом и партией», - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан чиновник Черниговской областной госадминистрации Юрий Евтушенко.
На взятке в Чернигове задержали депутата, боровшегося с коррупцией
- Сегодня, 10:02
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Черниговская областная прокуратура и Национальная полиция задержали при получении взятки директора коммунального предприятия, который также является депутатом Черниговской областной рады.
Артур Зиновьев – представитель партии «Наш край» в Черниговской областной раде. Об инциденте на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
- Родзинка в тому, що хабарник є заступником голови комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції! – написал генпрокурор.
Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, подозреваемый требовал взятку в размере 10 тысяч гривень и был задержан при получении первой половины – 5 тысяч.
Деньги якобы предназначались за подписание договора о предоставлении в аренду помещения.
В помещении коммунального предприятия и Черниговского областного совета были проведены обыски.
Партия «Наш край» заявила, что выступает за скорейшее и объективное расследование этого инцидента.
«Те, кто представляют «Наш край», должны быть достойными звания народного избранника и чистыми перед законом, обществом и партией», - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан чиновник Черниговской областной госадминистрации Юрий Евтушенко.
Источник: 0462.ua
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