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Детский интернат в Черниговской области получил новое оборудование
- Сегодня, 12:01
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30 марта в ходе проведения Всеукраинского месячника Красного Креста под лозунгом «Обеспечивая самое главное» Черниговская областная организация Общества Красного Креста Украины благодаря спонсорской помощи передала в Нежинский детский дом-интернат реабилитационное оборудование.
Это сухой бассейн, пуфики и островки отдыха на общую сумму более 20 тысяч гривен.
В Нежинском детском доме-интернате проживают 106 воспитанников с ограниченными возможностями. Они нуждаются в особой заботе и особом уходе. Поэтому реабилитационное оборудование так необходимо, оно обеспечивает самое главное – гармоничное развитие и положительные эмоции.
Это сухой бассейн, пуфики и островки отдыха на общую сумму более 20 тысяч гривен.
В Нежинском детском доме-интернате проживают 106 воспитанников с ограниченными возможностями. Они нуждаются в особой заботе и особом уходе. Поэтому реабилитационное оборудование так необходимо, оно обеспечивает самое главное – гармоничное развитие и положительные эмоции.
Источник: 0462.ua
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