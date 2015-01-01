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Детский интернат в Черниговской области получил новое оборудование

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:01
  • Просмотров: 62
Детский интернат в Черниговской области получил новое оборудование30 марта в ходе проведения Всеукраинского месячника Красного Креста под лозунгом «Обеспечивая самое главное» Черниговская областная организация Общества Красного Креста Украины благодаря спонсорской помощи передала в Нежинский детский дом-интернат реабилитационное оборудование.

Это сухой бассейн, пуфики и островки отдыха на общую сумму более 20 тысяч гривен.

В Нежинском детском доме-интернате проживают 106 воспитанников с ограниченными возможностями. Они нуждаются в особой заботе и особом уходе. Поэтому реабилитационное оборудование так необходимо, оно обеспечивает самое главное – гармоничное развитие и положительные эмоции.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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