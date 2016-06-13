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В Репках драка между мужчинами закончилась больницей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:25
  • Просмотров: 23
В Репках драка между мужчинами закончилась больницейК Репкинского отдела полиции 2 апреля поступило сообщение от медсестры, которая сообщила, что в больницу доставлен 38-летний житель пгт Репки с диагнозом: ВЧМТ, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в ходе драки житель пгт Замглай нанес два удара рукой в ​​область головы потерпевшему, в результате чего последний упал на землю и ударился головой.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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