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В Репках драка между мужчинами закончилась больницей
- Сегодня, 10:25
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К Репкинского отдела полиции 2 апреля поступило сообщение от медсестры, которая сообщила, что в больницу доставлен 38-летний житель пгт Репки с диагнозом: ВЧМТ, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в ходе драки житель пгт Замглай нанес два удара рукой в область головы потерпевшему, в результате чего последний упал на землю и ударился головой.
Источник: cheline.com.ua
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