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Первые сведения о деревянный мост на сваях, построенный через Стержень на старинном Глуховском тракте, появились в 1780-х. Зато в городской легенде пересказывается, что именно на Красном мосту молитвой и крестным знамением Иоанна Максимовича удалось остановить карету знаменитого черниговского упыря Василия Дунина-Борковского.
От силы креста городов якобы разрушился под экипажем, который провалился в стремительную реку. Было это аж 1702. В течение 1914-1916 годов Красный мост был перестроен: старые деревянные конструкции заменил популярный новейший строительный материал - бетон. В 1964 году мост был раз реконструировано, добавлено тротуары и усилена конструкцию. Все для того, чтобы безопасно курсировал новейшей транспорт - троллейбус. А вот диспут о происхождении названия, похоже, не закончится никогда.
На Красном мосту в Чернигове провалилась под воду карета упыря
- Сегодня, 11:30
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Первые сведения о деревянный мост на сваях, построенный через Стержень на старинном Глуховском тракте, появились в 1780-х. Зато в городской легенде пересказывается, что именно на Красном мосту молитвой и крестным знамением Иоанна Максимовича удалось остановить карету знаменитого черниговского упыря Василия Дунина-Борковского.
От силы креста городов якобы разрушился под экипажем, который провалился в стремительную реку. Было это аж 1702. В течение 1914-1916 годов Красный мост был перестроен: старые деревянные конструкции заменил популярный новейший строительный материал - бетон. В 1964 году мост был раз реконструировано, добавлено тротуары и усилена конструкцию. Все для того, чтобы безопасно курсировал новейшей транспорт - троллейбус. А вот диспут о происхождении названия, похоже, не закончится никогда.
Источник: cheline.com.ua
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