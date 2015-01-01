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В Чернигове от тепла начали отключать дома. Садики и школы пока не тронут
- Сегодня, 12:09
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Централизованное отопление в Чернигове начали отключать с 4 апреля. Такое решение принято на расширенном совещании Черниговского городского головы с руководителями структурных подразделений городского совета и всех городских служб.
Немало других украинских городов уже прекратили отопительный сезон в течение этих выходных.
Согласно нормативам, отопительный период заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8˚С. Также установлено, что это решение принимается в каждом регионе отдельно.
По данным областного гидрометцентра, в Чернигове до конца прошлой недели среднесуточной температуры 8˚С еще не было – ночи оставались еще слишком холодными даже при теплых днях. Только от этой неделе предполагается потепление, которое уже будет достаточно устойчивым.
Как было отмечено на совещании, в Чернигове с 4 апреля централизованное теплоснабжение прекращается для жилых домов, а для детских садов и больниц вопрос завершения отопительного сезона будет решаться в отдельном порядке.
Также было сказано, что, учитывая технологические особенности и необходимость снижать нагрузку постепенно, Черниговская ТЭЦ отключать своих абонентов не в один день, а делать это поэтапно 2-3 дня.
Владислав Атрошенко поблагодарил руководителей черниговских теплогенерирующих предприятий и их коллективам за обеспечение отопительного сезона 2016-2017 годов.
Немало других украинских городов уже прекратили отопительный сезон в течение этих выходных.
Согласно нормативам, отопительный период заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8˚С. Также установлено, что это решение принимается в каждом регионе отдельно.
По данным областного гидрометцентра, в Чернигове до конца прошлой недели среднесуточной температуры 8˚С еще не было – ночи оставались еще слишком холодными даже при теплых днях. Только от этой неделе предполагается потепление, которое уже будет достаточно устойчивым.
Как было отмечено на совещании, в Чернигове с 4 апреля централизованное теплоснабжение прекращается для жилых домов, а для детских садов и больниц вопрос завершения отопительного сезона будет решаться в отдельном порядке.
Также было сказано, что, учитывая технологические особенности и необходимость снижать нагрузку постепенно, Черниговская ТЭЦ отключать своих абонентов не в один день, а делать это поэтапно 2-3 дня.
Владислав Атрошенко поблагодарил руководителей черниговских теплогенерирующих предприятий и их коллективам за обеспечение отопительного сезона 2016-2017 годов.
Источник: 0462.ua
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