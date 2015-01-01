﻿﻿ В Чернигове от тепла начали отключать дома. Садики и школы пока не тронут » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове от тепла начали отключать дома. Садики и школы пока не тронут
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове от тепла начали отключать дома. Садики и школы пока не тронут

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:09
  • Просмотров: 22
В Чернигове от тепла начали отключать дома. Садики и школы пока не тронутЦентрализованное отопление в Чернигове начали отключать с 4 апреля. Такое решение принято на расширенном совещании Черниговского городского головы с руководителями структурных подразделений городского совета и всех городских служб.

Немало других украинских городов уже прекратили отопительный сезон в течение этих выходных.

Согласно нормативам, отопительный период заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8˚С. Также установлено, что это решение принимается в каждом регионе отдельно.

По данным областного гидрометцентра, в Чернигове до конца прошлой недели среднесуточной температуры 8˚С еще не было – ночи оставались еще слишком холодными даже при теплых днях. Только от этой неделе предполагается потепление, которое уже будет достаточно устойчивым.

Как было отмечено на совещании, в Чернигове с 4 апреля централизованное теплоснабжение прекращается для жилых домов, а для детских садов и больниц вопрос завершения отопительного сезона будет решаться в отдельном порядке.

Также было сказано, что, учитывая технологические особенности и необходимость снижать нагрузку постепенно, Черниговская ТЭЦ отключать своих абонентов не в один день, а делать это поэтапно 2-3 дня.

Владислав Атрошенко поблагодарил руководителей черниговских теплогенерирующих предприятий и их коллективам за обеспечение отопительного сезона 2016-2017 годов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Завтра в Чернигове закончится отопительный сезон

Завтра, 4 апреля, в Чернигове завершится отопительный сезон. Об этом сегодня, 3 апреля, на

В черниговских детских садах тепло будет уже на этой неделе

В помещениях дошкольных учебных заведений города Чернигова отопительный сезон в этом году начнется

Дети в черниговских детских садиках мерзнуть не будут

Помещения дошкольных учебных заведений города Чернигова уже на этой неделе будут подключены к

В Чернигове завершен отопительный сезон

В Чернигове 14 апреля заканчивается отопительный сезон 2014-2015 годов. Соответствующее

Тепло в черниговских квартирах должно стать уже 23 октября

Об этом сегодня, 21 октября, сообщил на брифинге журналистам заместитель черниговского городского

Мэр Чернигова пообещал включить отопление вовремя, в соответствии с законом

Мэр Чернигова Александр Соколов требует от руководителей коммунальных предприятий городского
﻿
Видео
Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети