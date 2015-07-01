Пятая часть площадей на Черниговщине готова под посев яровых

Посевную компанию начали товаропроизводители 20 районов, усеяв 23,1 тысячи гектаров яровых культур – 2,6% к прогнозу. Это на 7000 гектаров больше, чем в соответствующий период 2016-го.Зерновых культур посеяно 21,3 тысячи гектаров, или 4,6% к плану. Из них 18,6 тысячи гектаров – ранние зерновые (пшеница, ячмень, овес и горох).Согласно прогнозируемой структуре посевных площадей в этом году аграриям области необходимо провести посев 886 тысяч гектаров. В том числе прогноз яровых зерновых и зернобобовых культур – почти 458 тысяч гектаров, технических – 275. В планах также засадить около 91 тысячи гектаров картофелем и овощами, 62 – кормовыми культурами.С учетом озимых культур и многолетних трав общая посевная площадь 2017 года должна составить почти 1,2 миллиона гектаров.