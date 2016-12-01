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За воду черниговцы могут платить через QR-код
- Сегодня, 13:02
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С 1 апреля КП «Черниговводоканал» подключен к сервису «Платежи по QR-коду» от «Приватбанка».
Отныне на всех квитанциях КП «Черниговводоканал» в правом нижнем углу будет размещен QR-код, в котором прописаны идентификатор предприятия и личный счет плательщика.
Для того, чтобы воспользоваться системой, нужно иметь смартфон, подключенный к сети интернет с установленной программой «Приват24».
После сканирования QR-кода, у плательщика на смартфоне отобразятся название предприятия - поставщика услуг, реквизиты плательщика и сумма к оплате за указанный период. Такой способ оплаты гарантирует отсутствие ошибок в реквизитах.
Напомним, что при проведении платежей за водоснабжение и водоотведение в системе «Приват24» комиссия с абонента не взимается.
Отныне на всех квитанциях КП «Черниговводоканал» в правом нижнем углу будет размещен QR-код, в котором прописаны идентификатор предприятия и личный счет плательщика.
Для того, чтобы воспользоваться системой, нужно иметь смартфон, подключенный к сети интернет с установленной программой «Приват24».
После сканирования QR-кода, у плательщика на смартфоне отобразятся название предприятия - поставщика услуг, реквизиты плательщика и сумма к оплате за указанный период. Такой способ оплаты гарантирует отсутствие ошибок в реквизитах.
Напомним, что при проведении платежей за водоснабжение и водоотведение в системе «Приват24» комиссия с абонента не взимается.
Источник: 0462.ua
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