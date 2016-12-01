﻿﻿ За воду черниговцы могут платить через QR-код » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » За воду черниговцы могут платить через QR-код
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

За воду черниговцы могут платить через QR-код

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 21
За воду черниговцы могут платить через QR-кодС 1 апреля КП «Черниговводоканал» подключен к сервису «Платежи по QR-коду» от «Приватбанка».

Отныне на всех квитанциях КП «Черниговводоканал» в правом нижнем углу будет размещен QR-код, в котором прописаны идентификатор предприятия и личный счет плательщика.

Для того, чтобы воспользоваться системой, нужно иметь смартфон, подключенный к сети интернет с установленной программой «Приват24».

После сканирования QR-кода, у плательщика на смартфоне отобразятся название предприятия - поставщика услуг, реквизиты плательщика и сумма к оплате за указанный период. Такой способ оплаты гарантирует отсутствие ошибок в реквизитах.

Напомним, что при проведении платежей за водоснабжение и водоотведение в системе «Приват24» комиссия с абонента не взимается.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В троллейбусах Чернигова уже 350 человек расплатились за проезд смартфонами

В черниговских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд безналично - с помощью

Налоговая: Получаем справку о доходах в Электронном кабинете

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание граждан на то, что с целью

«Черниговводоканал» прокомментировал ситуацию на предприятии по расчетам за ...

По состоянию на 01.12.2016 на коммунальном предприятии «Черниговводоканал» возникла ситуация,

Обновленный Электронный кабинет плательщика работает бесплатно, круглосуточ ...

Для улучшения сервисного обслуживания плательщиков специалистами ДФС была упрощена работа

О сэкономленной субсидии в оплате следующих платежей

Сумма субсидии, сэкономленная в текущем месяце, остается на расчетном счете потребителя и

Электронные платежи с Payweb без потерь

Электронные платежи сегодня стали нормой как для многих предпринимателей, ведущих свой бизнес в
﻿
Видео
Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети