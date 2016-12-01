За воду черниговцы могут платить через QR-код

Отныне на всех квитанциях КП «Черниговводоканал» в правом нижнем углу будет размещен QR-код, в котором прописаны идентификатор предприятия и личный счет плательщика.Для того, чтобы воспользоваться системой, нужно иметь смартфон, подключенный к сети интернет с установленной программой «Приват24».После сканирования QR-кода, у плательщика на смартфоне отобразятся название предприятия - поставщика услуг, реквизиты плательщика и сумма к оплате за указанный период. Такой способ оплаты гарантирует отсутствие ошибок в реквизитах.Напомним, что при проведении платежей за водоснабжение и водоотведение в системе «Приват24» комиссия с абонента не взимается.