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На Черниговщине скутер сбил 8-летнего ребенка
- Сегодня, 13:34
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Происшествие случилось вчера, 3 апреля, в Репкинском районе около 10 часов утра. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, в пгт Добрянка на ул. Центральной возле дома №182 водитель скутера совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Репкинскую центральную районную больницу.
Так, в пгт Добрянка на ул. Центральной возле дома №182 водитель скутера совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Репкинскую центральную районную больницу.
Источник: 0462.ua
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