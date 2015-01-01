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На Черниговщине скутер сбил 8-летнего ребенка

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:34
  • Просмотров: 20
На Черниговщине скутер сбил 8-летнего ребенкаПроисшествие случилось вчера, 3 апреля, в Репкинском районе около 10 часов утра. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, в пгт Добрянка на ул. Центральной возле дома №182 водитель скутера совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Репкинскую центральную районную больницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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