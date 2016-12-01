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Рынок в Нежине сгорел случайно. Его «всего лишь» хотели обокрасть
- Сегодня, 14:00
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге рынка в Нежине. В результате сгорело 16 торговых контейнеров.
Полиция сообщила, что в результате общения с персоналом рынка, и проведения оперативно-розыскных мероприятий, вышла на подозреваемого – ранее судимого неработающего жителя Нежина.
Мужчина рассказал, что, пытаясь выбрать и украсть дорогой товар, он подсвечивал себе в контейнере спичками. От этого случайно произошло возгорание, что привело к уничтожению 16 киосков.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что ночью 28 марта в полицию поступила информация о масштабном пожаре на коммунальном рынке Нежина. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и пожарно-спасательные расчеты ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар, но стихия успела нанести предпринимателям значительный ущерб, уничтожив товар, который хранился в контейнерах.
Полиция сообщила, что в результате общения с персоналом рынка, и проведения оперативно-розыскных мероприятий, вышла на подозреваемого – ранее судимого неработающего жителя Нежина.
Мужчина рассказал, что, пытаясь выбрать и украсть дорогой товар, он подсвечивал себе в контейнере спичками. От этого случайно произошло возгорание, что привело к уничтожению 16 киосков.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что ночью 28 марта в полицию поступила информация о масштабном пожаре на коммунальном рынке Нежина. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и пожарно-спасательные расчеты ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар, но стихия успела нанести предпринимателям значительный ущерб, уничтожив товар, который хранился в контейнерах.
Источник: 0462.ua
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