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Рынок в Нежине сгорел случайно. Его «всего лишь» хотели обокрасть

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 18
Рынок в Нежине сгорел случайно. Его «всего лишь» хотели обокрастьПолиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге рынка в Нежине. В результате сгорело 16 торговых контейнеров.

Полиция сообщила, что в результате общения с персоналом рынка, и проведения оперативно-розыскных мероприятий, вышла на подозреваемого – ранее судимого неработающего жителя Нежина.

Мужчина рассказал, что, пытаясь выбрать и украсть дорогой товар, он подсвечивал себе в контейнере спичками. От этого случайно произошло возгорание, что привело к уничтожению 16 киосков.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ночью 28 марта в полицию поступила информация о масштабном пожаре на коммунальном рынке Нежина. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и пожарно-спасательные расчеты ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар, но стихия успела нанести предпринимателям значительный ущерб, уничтожив товар, который хранился в контейнерах.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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