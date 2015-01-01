4ернігів.інфо » Стрічка новин » Бюджет черниговской «Десны» в Премьер-лиге может составить 40 миллионов гривен
Бюджет черниговской «Десны» в Премьер-лиге может составить 40 миллионов гривен
- Сегодня, 14:40
- Просмотров: 10
В минувший уикенд черниговские футболисты на выезде обыграли «Верес» и поднялись на 2-е место, которое позволяет повыситься в классе. Авторы программы «Великий футбол» проинспектировали клуб на предмет готовности инфраструктуры «Десны» для выступлений в элитном дивизионе.
Главный тренер команды Александр Рябоконь лаконичен, но не слишком конкретен: «Премьер-лига – это не мечта. Это наша цель. Цель на… ближайший период времени».
И добавляет: «у меня, как у тренера, никаких вопросов к руководству – созданы абсолютно все условия».
Директор клуба Игорь Ушарук говорит, что годовой бюджет «Десны» в Премьер-лиге будет составлять 40 миллионов гривен.
Немало средств предстоит вложить еще и в стадион: газон на основном поле будет постелен этой весной, завершается реконструкция клубной базы на территории стадиона…
А вот проблема с восточной трибуной так быстро не решится. Если черниговская команда выйдет в Премьер-лигу, на эти места для болельщиков рассчитывать не придется. А без них стадион в Чернигове вмещает менее 5000 болельщиков.
Подробнее – в сюжете программы «Великий футбол»
Главный тренер команды Александр Рябоконь лаконичен, но не слишком конкретен: «Премьер-лига – это не мечта. Это наша цель. Цель на… ближайший период времени».
И добавляет: «у меня, как у тренера, никаких вопросов к руководству – созданы абсолютно все условия».
Директор клуба Игорь Ушарук говорит, что годовой бюджет «Десны» в Премьер-лиге будет составлять 40 миллионов гривен.
Немало средств предстоит вложить еще и в стадион: газон на основном поле будет постелен этой весной, завершается реконструкция клубной базы на территории стадиона…
А вот проблема с восточной трибуной так быстро не решится. Если черниговская команда выйдет в Премьер-лигу, на эти места для болельщиков рассчитывать не придется. А без них стадион в Чернигове вмещает менее 5000 болельщиков.
Подробнее – в сюжете программы «Великий футбол»
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера
Ассистент главного тренера черниговской команды Александр Приходько рассказал о том, что «Десна»
Черниговская «Десна» готовится к участию в Премьер-лиге
Шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2017/2018. Среди
В Чернигове будут заманивать болельщиков на стадион
Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь в интервью изданию ua-football рассказал о
Черниговская «Десна» готовится к Премьер-лиге
Пять футбольных клубов, выступающих в текущем сезоне в первой лиге, приняли участие в семинаре по
Черниговская «Десна» готова была потратить на Премьер-лигу 10 миллионов дол ...
Исполнительный директор ФК «Десна» заверил, что команда, несмотря на проблемы с инфраструктурой,
«Десна» согласна стать 16-й командой в чемпионате Украины
Исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук прокомментировал возможное приглашение черниговской
Добавить комментарий!