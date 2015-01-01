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Бюджет черниговской «Десны» в Премьер-лиге может составить 40 миллионов гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:40
  • Просмотров: 10
Бюджет черниговской «Десны» в Премьер-лиге может составить 40 миллионов гривен
В минувший уикенд черниговские футболисты на выезде обыграли «Верес» и поднялись на 2-е место, которое позволяет повыситься в классе. Авторы программы «Великий футбол» проинспектировали клуб на предмет готовности инфраструктуры «Десны» для выступлений в элитном дивизионе.

Главный тренер команды Александр Рябоконь лаконичен, но не слишком конкретен: «Премьер-лига – это не мечта. Это наша цель. Цель на… ближайший период времени».

И добавляет: «у меня, как у тренера, никаких вопросов к руководству – созданы абсолютно все условия».

Директор клуба Игорь Ушарук говорит, что годовой бюджет «Десны» в Премьер-лиге будет составлять 40 миллионов гривен.

Немало средств предстоит вложить еще и в стадион: газон на основном поле будет постелен этой весной, завершается реконструкция клубной базы на территории стадиона…

А вот проблема с восточной трибуной так быстро не решится. Если черниговская команда выйдет в Премьер-лигу, на эти места для болельщиков рассчитывать не придется. А без них стадион в Чернигове вмещает менее 5000 болельщиков.

Подробнее – в сюжете программы «Великий футбол»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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