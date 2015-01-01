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Туристический сезон 2017 в Чернигове начнется с «Дерун-феста»

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:28
  • Просмотров: 26
Туристический сезон 2017 в Чернигове начнется с «Дерун-феста»Туристический сезон 2017 в Чернигове начнется с «Дерун-феста»Туристический сезон в этом году в Чернигове откроется ярким фестивалем дерунов, который состоится 29 и 30 апреля.

В программе «Дерун-фест» масштабные исторические реконструкции, установление рекорда Украины (какого именно – пока секрет), мастер-классы по многим народным ремеслам, множество интересных и веселых конкурсов и развлечений на темы народных традиций и украинской кухни, деруны и другие блюда в фуд-зоне. А также – грандиозный концерт, «ночь в музее» и кино под открытым небом.

После «Дерун-феста», в течение мая в Чернигове состоятся:
6-7 мая – Дни Одессы в Чернигове, фестиваль классической музыки под открытым небом и художественный проект «Старинная музыка в древнем городе»;
13-14 мая – Фестиваль уличного искусства «Street art» и ретро фестиваль;
25 мая – творческий проект «Искусство молодых»;
27-28 мая – Фестиваль регионального значения «ИМК Фест» и театральный фестиваль под открытым небом «Под маской легенд».

Культурные события начала туристического сезона 2017 не накоплены все вместе на одни-единственные выходные, а разнесены во времени. Так воплощается одна из идей по развитию туризма в Чернигове – о том, что туристический сезон здесь длится постоянно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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