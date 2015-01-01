4ернігів.інфо » Стрічка новин » Помещение будущего музея Чернигова начнут реконструировать
Помещение будущего музея Чернигова начнут реконструировать
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 31
Управление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на реконструкцию помещения на улице Музейная, 8, где планируется создание современного музея истории города Чернигова. Соответствующая информация размещена на сайте prozorro, сообщают в заповеднике «Чернигов Стародавний».
Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы на общую сумму 168 тысяч гривен. Их будет проводить Частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017 года.
Идею создания музея истории Чернигова озвучил мэр Владислав Атрошенко. И предложил разместить его на Валу, в помещении бывшей Почтовой станции, памятнике архитектуры XVIII-XIX вв.
Музейщики поддержали этот замысел. По их мнению музей истории Чернигова должен стать главным центром сохранения и популяризации историко-культурного наследия города. В основе концепции нового музея должен быть посетитель. Планируется, что в музее будут проводиться короткие информативные экскурсии, а в экспозициях – применяться новейшие технологии.
Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы на общую сумму 168 тысяч гривен. Их будет проводить Частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017 года.
Идею создания музея истории Чернигова озвучил мэр Владислав Атрошенко. И предложил разместить его на Валу, в помещении бывшей Почтовой станции, памятнике архитектуры XVIII-XIX вв.
Музейщики поддержали этот замысел. По их мнению музей истории Чернигова должен стать главным центром сохранения и популяризации историко-культурного наследия города. В основе концепции нового музея должен быть посетитель. Планируется, что в музее будут проводиться короткие информативные экскурсии, а в экспозициях – применяться новейшие технологии.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове реконструировать здание для нового музея
Управление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на
Мэра Чернигова обвинили в сексизме
Скандал поднялся после того, как городской голова двузначно акцентировал внимание присутствующих
Власти предлагают создать музей современного Чернигова
Городской голова Владислав Атрошенко на заседании исполкома 19 января предложил создать музей
В школе Чернигова открыли музей, посвященный участникам АТО
В Черниговской школе-лицее №15, при содействии военнослужащих ВСУ и участников боевых действий,
В музее археологии Батурина теперь есть бесплатный Wi-Fi для посетителей
С этого месяца посетители Музея археологии Батурина могут воспользоваться сетью Интернет при
Добавить комментарий!