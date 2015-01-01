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Помещение будущего музея Чернигова начнут реконструировать

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 31
Помещение будущего музея Чернигова начнут реконструироватьУправление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на реконструкцию помещения на улице Музейная, 8, где планируется создание современного музея истории города Чернигова. Соответствующая информация размещена на сайте prozorro, сообщают в заповеднике «Чернигов Стародавний».

Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы на общую сумму 168 тысяч гривен. Их будет проводить Частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017 года.

Идею создания музея истории Чернигова озвучил мэр Владислав Атрошенко. И предложил разместить его на Валу, в помещении бывшей Почтовой станции, памятнике архитектуры XVIII-XIX вв.

Музейщики поддержали этот замысел. По их мнению музей истории Чернигова должен стать главным центром сохранения и популяризации историко-культурного наследия города. В основе концепции нового музея должен быть посетитель. Планируется, что в музее будут проводиться короткие информативные экскурсии, а в экспозициях – применяться новейшие технологии.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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