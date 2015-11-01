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Подошла к финалу печально известная история браконьерства на семью лосей в Нежинском районе, наделавшая шуму на всю страну, об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алёхин на своей странице в Facebook. К сожалению, привлечь к уголовной ответственности живодеров невозможно из-за несовершенной законодательной базы.
Работа по установлению личностей банды браконьеров, убивших целую семью лосей, продолжалась два месяца, как заметил Эдуард Алёхин, порой даже в ущерб раскрытию других преступлений. В рамках проведения расследования было проведено более 15 обысков, опрошено огромное количество свидетелей, изъяты наркотики, документы на квадроциклы, нелегальный автомобиль, оружие, боеприпасы и, естественно, мясо дичи.
Браконьерам, убившим семью лосей, "светит" лишь административная ответсвенность
- Вчера, 16:31
- Просмотров: 35
Подошла к финалу печально известная история браконьерства на семью лосей в Нежинском районе, наделавшая шуму на всю страну, об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алёхин на своей странице в Facebook. К сожалению, привлечь к уголовной ответственности живодеров невозможно из-за несовершенной законодательной базы.
Работа по установлению личностей банды браконьеров, убивших целую семью лосей, продолжалась два месяца, как заметил Эдуард Алёхин, порой даже в ущерб раскрытию других преступлений. В рамках проведения расследования было проведено более 15 обысков, опрошено огромное количество свидетелей, изъяты наркотики, документы на квадроциклы, нелегальный автомобиль, оружие, боеприпасы и, естественно, мясо дичи.
Источник: 0462.ua
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