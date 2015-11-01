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Браконьерам, убившим семью лосей, "светит" лишь административная ответсвенность

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:31
  • Просмотров: 35
Браконьерам, убившим семью лосей, "светит" лишь административная ответсвенность
Подошла к финалу печально известная история браконьерства на семью лосей в Нежинском районе, наделавшая шуму на всю страну, об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алёхин на своей странице в Facebook. К сожалению, привлечь к уголовной ответственности живодеров невозможно из-за несовершенной законодательной базы.

Работа по установлению личностей банды браконьеров, убивших целую семью лосей, продолжалась два месяца, как заметил Эдуард Алёхин, порой даже в ущерб раскрытию других преступлений. В рамках проведения расследования было проведено более 15 обысков, опрошено огромное количество свидетелей, изъяты наркотики, документы на квадроциклы, нелегальный автомобиль, оружие, боеприпасы и, естественно, мясо дичи.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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