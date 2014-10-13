4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове киевлянин позарился на благотворительный бокс
В Чернигове киевлянин позарился на благотворительный бокс
- Вчера, 17:02
- Просмотров: 31
Нападающий ограбил черниговский магазин канцелярских принадлежностей, открыто завладев сундуком с благотворительными средствами и мобильным телефоном продавщицы.
К вечеру 3 апреля за помощью в полицию обратилась продавец канцелярского магазина по улице Полуботка. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина из помещения магазина украл сундук с благотворительными средствами и ее мобильным телефоном.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Оперативники установили и опросили свидетелей и очевидцев уголовного преступления. В городе был введен оперативный план «Спираль».
В ходе проведения розыскных мероприятий полиция установила, что ограбление совершил ранее судимый житель Киевщины.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мобильный телефон и часть денежных средств изъята и возвращена владельцу. Грабитель задержан в изолятор временного содержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УКУ (грабеж) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
К вечеру 3 апреля за помощью в полицию обратилась продавец канцелярского магазина по улице Полуботка. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина из помещения магазина украл сундук с благотворительными средствами и ее мобильным телефоном.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Оперативники установили и опросили свидетелей и очевидцев уголовного преступления. В городе был введен оперативный план «Спираль».
В ходе проведения розыскных мероприятий полиция установила, что ограбление совершил ранее судимый житель Киевщины.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мобильный телефон и часть денежных средств изъята и возвращена владельцу. Грабитель задержан в изолятор временного содержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УКУ (грабеж) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Нежинская полиция задержала дерзкого грабителя
Находясь в розыске за ранее совершенные преступления, злоумышленник в пригородном ресторане
На Черниговщине Городнянская полиция задержала автоугонщика и грабителя
Благодаря четким слаженным действиям полицейские в Городне в течение дня нашли угнанный
На Черниговщине, убегая от полиции, «черные» лесорубы бросили загруженные л ...
Возле села Ягодного Черниговского района автопатруль полиции задержал грузовик с 4 кубометрами
В Чернигове приехавший из села парень ограбил студента
Черниговская полиция задержала молодого человека, который ограбил несовершеннолетнего студента. У
В Чернигове взрослый алкоголик ограбил 12-летнего ребенка
Военнослужащие воинской части 3066 Национальной гвардии Украины и сотрудники
Добавить комментарий!