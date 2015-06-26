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На Черниговщине будут судить мужчину за посягательство на основы нацбезопасности

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:36
  • Просмотров: 32
На Черниговщине будут судить мужчину за посягательство на основы нацбезопасностиПрокуратурой области по результатам предварительного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя. Прилук, который обвиняется в распространении материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины (ч. 1 ст . 110 УК Украины).

Следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в общедоступной и социально-ориентированной Интернет-сети «Одноклассники» умышленно распространял материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Справка: за совершенное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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