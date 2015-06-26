4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине будут судить мужчину за посягательство на основы нацбезопасности
На Черниговщине будут судить мужчину за посягательство на основы нацбезопасности
- Вчера, 17:36
- Просмотров: 32
Прокуратурой области по результатам предварительного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя. Прилук, который обвиняется в распространении материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины (ч. 1 ст . 110 УК Украины).
Следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в общедоступной и социально-ориентированной Интернет-сети «Одноклассники» умышленно распространял материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справка: за совершенное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в общедоступной и социально-ориентированной Интернет-сети «Одноклассники» умышленно распространял материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справка: за совершенное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Интернет-сепаратисту из Черниговской области грозит 3 года тюрьмы
Агитатора террористических организаций ДНР и ЛНР задержали в Прилуках сотрудники СБУ.
Россиянина - контрабандиста наркотиков будут судить в Чернигове
Под процессуальным руководством прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном
В Чернигове будут судить полицейских за превышение служебных полномочий
Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном
Черниговский пограничник попался на получении взятки
Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном
Черниговчанин распространял в соцсетях информацию сепаратистского содержани ...
Сотрудники Управления СБ Украины в Черниговской области разоблачили жителя областного центра,
Черниговского сепаратиста посадят на 5 лет
Жителя Чернигова за распространение печатной продукции антиукраиснкого содержания суд приговорил к
Добавить комментарий!