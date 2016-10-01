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Граница за неделю в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:01
  • Просмотров: 28
Граница за неделю в пределах регионаВ течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

С 27 марта по 2 апреля 2017 на Черниговщине, через государственную

границу Украины в установленном порядке пропущено 53,7 тыс. человек и 12,9 тыс.

транспортных средств.

К административной ответственности привлечено 21 лиц, на которых

наложено штрафов на сумму 8534 гривны. Через государственную границу не пропущено

27 человека, из которых - 5 граждан России и один незаконный мигрант.

В течение выходных дней через государственную границу Украины в

установленном порядке пропущено 18,6 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных

средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых - 2 гражданина.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

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Источник: 4ernigiv.info

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В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась

Граница за неделю в пределах региона

В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
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