4ернігів.інфо » Стрічка новин » Граница за неделю в пределах региона
Граница за неделю в пределах региона
- Вчера, 18:01
- Просмотров: 28
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 27 марта по 2 апреля 2017 на Черниговщине, через государственную
границу Украины в установленном порядке пропущено 53,7 тыс. человек и 12,9 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 21 лиц, на которых
наложено штрафов на сумму 8534 гривны. Через государственную границу не пропущено
27 человека, из которых - 5 граждан России и один незаконный мигрант.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 18,6 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых - 2 гражданина.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 27 марта по 2 апреля 2017 на Черниговщине, через государственную
границу Украины в установленном порядке пропущено 53,7 тыс. человек и 12,9 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 21 лиц, на которых
наложено штрафов на сумму 8534 гривны. Через государственную границу не пропущено
27 человека, из которых - 5 граждан России и один незаконный мигрант.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 18,6 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 9 человек, из которых - 2 гражданина.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Граница за неделю в пределах региона
В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась
Добавить комментарий!