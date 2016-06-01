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Тим не любит Трамадол

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:46
  • Просмотров: 30
Тим не любит ТрамадолНа днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса Мерседес сообщением Черновцы - Москва, на вещи пассажиров, находящихся в багажном отделении, сработала служебная собака Тим.

При детальной проверке вещей,

пограничным нарядом совместно с

сотрудником таможни в сумке, которую в

качества передачи везли в Москву, вместе

с другими лекарственными препаратами находились и 51 таблетка трамадола.

За нарушение таможенных правил составлен протокол, а сами таблетки

изъяты.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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