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Тим не любит Трамадол
- Вчера, 18:46
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На днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса Мерседес сообщением Черновцы - Москва, на вещи пассажиров, находящихся в багажном отделении, сработала служебная собака Тим.
При детальной проверке вещей,
пограничным нарядом совместно с
сотрудником таможни в сумке, которую в
качества передачи везли в Москву, вместе
с другими лекарственными препаратами находились и 51 таблетка трамадола.
За нарушение таможенных правил составлен протокол, а сами таблетки
изъяты.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
При детальной проверке вещей,
пограничным нарядом совместно с
сотрудником таможни в сумке, которую в
качества передачи везли в Москву, вместе
с другими лекарственными препаратами находились и 51 таблетка трамадола.
За нарушение таможенных правил составлен протокол, а сами таблетки
изъяты.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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