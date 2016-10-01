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Украинец вез через границу патроны
- Вчера, 19:13
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На днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля Мерседес сработала служебная собака Венди.
При более детальном осмотре
автомобиля, пограничным нарядом
совместно с сотрудником таможни в
подлокотнике между передними сиденьями
выявлено 2 патрона к пистолету Макарова
и 22 патрона к пистолету травматического действия
калибром 9 мм, а под водительским
сиденьем обнаружен металлический
телескопическую палку.
В действиях водителя автомобиля, 44-летнего гражданина Украины, усматриваются
признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины
«Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми
веществами », о чем сообщено сотрудников Репкинского отделения
Национальной полиции.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
При более детальном осмотре
автомобиля, пограничным нарядом
совместно с сотрудником таможни в
подлокотнике между передними сиденьями
выявлено 2 патрона к пистолету Макарова
и 22 патрона к пистолету травматического действия
калибром 9 мм, а под водительским
сиденьем обнаружен металлический
телескопическую палку.
В действиях водителя автомобиля, 44-летнего гражданина Украины, усматриваются
признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины
«Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми
веществами », о чем сообщено сотрудников Репкинского отделения
Национальной полиции.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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