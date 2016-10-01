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Украинец вез через границу патроны

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 19:13
  • Просмотров: 27
Украинец вез через границу патроныНа днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля Мерседес сработала служебная собака Венди.

При более детальном осмотре

автомобиля, пограничным нарядом

совместно с сотрудником таможни в

подлокотнике между передними сиденьями

выявлено 2 патрона к пистолету Макарова

и 22 патрона к пистолету травматического действия

калибром 9 мм, а под водительским

сиденьем обнаружен металлический

телескопическую палку.

В действиях водителя автомобиля, 44-летнего гражданина Украины, усматриваются

признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины

«Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми

веществами », о чем сообщено сотрудников Репкинского отделения

Национальной полиции.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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