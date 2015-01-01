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Уважаемые налогоплательщики! Будьте осмотрительны!
- Сегодня, 09:04
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Сегодня в отдел внутренней безопасности ГУ ДФС в Черниговской области поступила информация о том, что на территории Черниговской области снова активизировались неизвестные лица, которые требуют средства с предпринимателей, якобы для работников налоговой за непроведение проверок их хозяйственной деятельности.
Мошенники пользуются телефонным номером (095) 373-92- 97.
Обращаем ваше внимание! Такие требования являются провокацией и дискредитируют
работников фискальных органов.
Своими действиями мошенники не только наносят ущерб субъектам хозяйствования,
но и подрывают авторитет органов Государственной фискальной службы.
Отдел внутренней безопасности ГУ ДФС в Черниговской области обращается к
субъектов хозяйственной деятельности: при получении подобных предложений или
информации о фактах злоупотребления со стороны налоговиков немедленно сообщать на
телефон «доверия» отдела: (0462) 668-522.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Мошенники пользуются телефонным номером (095) 373-92- 97.
Обращаем ваше внимание! Такие требования являются провокацией и дискредитируют
работников фискальных органов.
Своими действиями мошенники не только наносят ущерб субъектам хозяйствования,
но и подрывают авторитет органов Государственной фискальной службы.
Отдел внутренней безопасности ГУ ДФС в Черниговской области обращается к
субъектов хозяйственной деятельности: при получении подобных предложений или
информации о фактах злоупотребления со стороны налоговиков немедленно сообщать на
телефон «доверия» отдела: (0462) 668-522.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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