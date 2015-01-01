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Университет государственной фискальной службы Украины приглашает на обучение!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 22
Университет государственной фискальной службы Украины приглашает на обучение!С целью обеспечения потребности органов государственной фискальной службы Украины в работниках с высоким профессиональным и культурным уровнем, способных компетентно и ответственно решать задачи по наполнению Государственного бюджета Украины, Университет ДФС Украины объявляет набор абитуриентов для участия в конкурсе для зачисления на дневную форму обучения по образовательно-квалификационным уровнем бакалавр по направлению «Правоведение» на факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников налоговой милиции В иверситету государственной фискальной службы Украины.

В соответствии с Правилами приема в Университет государственной фискальной

службы Украины в 2017 году на обучение для получения степени бакалавра

принимаются граждане Украины в возрасте от 17 до 25 лет с полным

средним образованием по результатам внешнего независимого оценивания знаний и

умений поступающих и уровня их физических способностей с учетом среднего балла

документа о полном общем среднем образовании и баллов за особые успехи и / или

успешном окончании подготовительных курсов.

В адрес университета направляются личные дела абитуриентов,

отобранные согласно правилам отбора. При оформлении личных дел

проводится медицинское и психофизиологическое обследование, тестирование абитуриентов,

проверка уровня их физической подготовки.

За более подробной информацией о порядке поступления на обучение в

Университета ДФС Украины обращаться в отдел по работе с персоналом ГУ

ДФС в Черниговской области за т. 652-393. Адрес: г.. Чернигов, ул.

Ремесленная, 11. Адрес Университета ДФС Украины г.. Ирпень, Киевская обл.,

ул. Карла Маркса, 31, тел. (04597) 56-595, 60-477, 57-571.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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