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Университет государственной фискальной службы Украины приглашает на обучение!
- Сегодня, 09:32
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С целью обеспечения потребности органов государственной фискальной службы Украины в работниках с высоким профессиональным и культурным уровнем, способных компетентно и ответственно решать задачи по наполнению Государственного бюджета Украины, Университет ДФС Украины объявляет набор абитуриентов для участия в конкурсе для зачисления на дневную форму обучения по образовательно-квалификационным уровнем бакалавр по направлению «Правоведение» на факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников налоговой милиции В иверситету государственной фискальной службы Украины.
В соответствии с Правилами приема в Университет государственной фискальной
службы Украины в 2017 году на обучение для получения степени бакалавра
принимаются граждане Украины в возрасте от 17 до 25 лет с полным
средним образованием по результатам внешнего независимого оценивания знаний и
умений поступающих и уровня их физических способностей с учетом среднего балла
документа о полном общем среднем образовании и баллов за особые успехи и / или
успешном окончании подготовительных курсов.
В адрес университета направляются личные дела абитуриентов,
отобранные согласно правилам отбора. При оформлении личных дел
проводится медицинское и психофизиологическое обследование, тестирование абитуриентов,
проверка уровня их физической подготовки.
За более подробной информацией о порядке поступления на обучение в
Университета ДФС Украины обращаться в отдел по работе с персоналом ГУ
ДФС в Черниговской области за т. 652-393. Адрес: г.. Чернигов, ул.
Ремесленная, 11. Адрес Университета ДФС Украины г.. Ирпень, Киевская обл.,
ул. Карла Маркса, 31, тел. (04597) 56-595, 60-477, 57-571.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В соответствии с Правилами приема в Университет государственной фискальной
службы Украины в 2017 году на обучение для получения степени бакалавра
принимаются граждане Украины в возрасте от 17 до 25 лет с полным
средним образованием по результатам внешнего независимого оценивания знаний и
умений поступающих и уровня их физических способностей с учетом среднего балла
документа о полном общем среднем образовании и баллов за особые успехи и / или
успешном окончании подготовительных курсов.
В адрес университета направляются личные дела абитуриентов,
отобранные согласно правилам отбора. При оформлении личных дел
проводится медицинское и психофизиологическое обследование, тестирование абитуриентов,
проверка уровня их физической подготовки.
За более подробной информацией о порядке поступления на обучение в
Университета ДФС Украины обращаться в отдел по работе с персоналом ГУ
ДФС в Черниговской области за т. 652-393. Адрес: г.. Чернигов, ул.
Ремесленная, 11. Адрес Университета ДФС Украины г.. Ирпень, Киевская обл.,
ул. Карла Маркса, 31, тел. (04597) 56-595, 60-477, 57-571.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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