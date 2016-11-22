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Период проверки указанный в постановлении суда подлежит обязательному исполнению

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:07
  • Просмотров: 20
Период проверки указанный в постановлении суда подлежит обязательному исполнениюУправление аудита Главного управления ДФС в Черниговской области информирует налогоплательщиков о внесении изменений Законом Украины № 1797 от 21.12.2016 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» со ст.102 Кодекса, а именно п. 102.1 изложены в следующей редакции:

102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 этой

статьи, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных

обязательств налогоплательщика в случаях, определенных этим Кодексом, не позднее

окончания 1095 дня (2555 дня при проведении проверки контролируемой операции

в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем ​​предельного

срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов

(Прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего

Кодекса, и / или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных

контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была подана позже, -

за днем ​​ее фактического представления. Если в течение указанного срока

контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик

считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от

начисленной пени), а спор относительно такой декларации и / или налогового

сообщение не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

В случае представления налогоплательщиком уточняющего расчета к налоговой

декларации контролирующий орган имеет право определить сумму налоговых обязательств

по такой налоговой декларации в течение 1095 дней со дня представления

уточняющего расчета.

В то же время, согласно п 78.1.11 п.78.1 ст.78 Кодекса, документальная

внеплановая проверка проводится в случае получения судебного решения суда

(Следственного судьи) о назначении такой проверки.

Вместе с тем, на сегодняшний день практика назначения судами

документальных проверок за период, значительно превышает установленный пунктом

102.1 ст.102 Кодекса срок. В таком случае, контролирующий орган

обязан выполнить решение суда и провести документальную проверку за все

указанный в судебном решении период. Так как, согласно ст.124 Конституции

Украина, судебные решения, которые принимаются именем Украины, обязательны к

выполнения на всей ее территории.

Проведение проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого

законодательства на основании судебных решений имеет целью сбор доказательств по уголовным

производства, акт документальной проверки является одним из таких доказательств.

При этом налоговые уведомления-решения принимаются с учетом

сроков давности, установленных пунктом 102.1 ст.102 Налогового кодекса.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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