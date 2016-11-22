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Период проверки указанный в постановлении суда подлежит обязательному исполнению
- Сегодня, 10:07
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Управление аудита Главного управления ДФС в Черниговской области информирует налогоплательщиков о внесении изменений Законом Украины № 1797 от 21.12.2016 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» со ст.102 Кодекса, а именно п. 102.1 изложены в следующей редакции:
102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 этой
статьи, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных
обязательств налогоплательщика в случаях, определенных этим Кодексом, не позднее
окончания 1095 дня (2555 дня при проведении проверки контролируемой операции
в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем предельного
срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов
(Прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего
Кодекса, и / или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных
контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была подана позже, -
за днем ее фактического представления. Если в течение указанного срока
контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик
считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от
начисленной пени), а спор относительно такой декларации и / или налогового
сообщение не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.
В случае представления налогоплательщиком уточняющего расчета к налоговой
декларации контролирующий орган имеет право определить сумму налоговых обязательств
по такой налоговой декларации в течение 1095 дней со дня представления
уточняющего расчета.
В то же время, согласно п 78.1.11 п.78.1 ст.78 Кодекса, документальная
внеплановая проверка проводится в случае получения судебного решения суда
(Следственного судьи) о назначении такой проверки.
Вместе с тем, на сегодняшний день практика назначения судами
документальных проверок за период, значительно превышает установленный пунктом
102.1 ст.102 Кодекса срок. В таком случае, контролирующий орган
обязан выполнить решение суда и провести документальную проверку за все
указанный в судебном решении период. Так как, согласно ст.124 Конституции
Украина, судебные решения, которые принимаются именем Украины, обязательны к
выполнения на всей ее территории.
Проведение проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого
законодательства на основании судебных решений имеет целью сбор доказательств по уголовным
производства, акт документальной проверки является одним из таких доказательств.
При этом налоговые уведомления-решения принимаются с учетом
сроков давности, установленных пунктом 102.1 ст.102 Налогового кодекса.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
102.1. Контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 этой
статьи, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных
обязательств налогоплательщика в случаях, определенных этим Кодексом, не позднее
окончания 1095 дня (2555 дня при проведении проверки контролируемой операции
в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса), следующего за последним днем предельного
срока представления налоговой декларации, отчета об использовании доходов
(Прибылей) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 настоящего
Кодекса, и / или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных
контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была подана позже, -
за днем ее фактического представления. Если в течение указанного срока
контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик
считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от
начисленной пени), а спор относительно такой декларации и / или налогового
сообщение не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.
В случае представления налогоплательщиком уточняющего расчета к налоговой
декларации контролирующий орган имеет право определить сумму налоговых обязательств
по такой налоговой декларации в течение 1095 дней со дня представления
уточняющего расчета.
В то же время, согласно п 78.1.11 п.78.1 ст.78 Кодекса, документальная
внеплановая проверка проводится в случае получения судебного решения суда
(Следственного судьи) о назначении такой проверки.
Вместе с тем, на сегодняшний день практика назначения судами
документальных проверок за период, значительно превышает установленный пунктом
102.1 ст.102 Кодекса срок. В таком случае, контролирующий орган
обязан выполнить решение суда и провести документальную проверку за все
указанный в судебном решении период. Так как, согласно ст.124 Конституции
Украина, судебные решения, которые принимаются именем Украины, обязательны к
выполнения на всей ее территории.
Проведение проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого
законодательства на основании судебных решений имеет целью сбор доказательств по уголовным
производства, акт документальной проверки является одним из таких доказательств.
При этом налоговые уведомления-решения принимаются с учетом
сроков давности, установленных пунктом 102.1 ст.102 Налогового кодекса.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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