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Право на налоговую скидку по ипотечному жилищному кредиту
- Сегодня, 10:32
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Как сообщила начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун состоянию на 01 марта 2017 года до Черниговской ОГНИ подано 665 налоговых деклараций для получения налоговой скидки за 2016, которым предстоит вернуть из бюджета 1,0 млн. грн. налога.
Напоминаем гражданам, что согласно пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса
Украины (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в
уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного
налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 Кодекса,
фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде части
суммы процентов, уплаченных таким плательщиком налога за пользование ипотечным
жилищному кредиту, определяемой в соответствии со ст. 175 Кодекса.
В частности, согласно п. 175.1 ст. 175 Кодекса право на налоговую скидку у плательщика
налогов возникает в случае, если за счет ипотечного жилищного кредита строится или
приобретается жилой дом (квартира, комната), определенный плательщиком налога как
основное место его проживания, в частности, согласно отметке в паспорте о регистрации
по местонахождению такого жилья.
При этом, согласно пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодекса, в налоговую скидку
включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года подтверждены
соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями,
фискальными или товарными чеками, приходным кассовым ордерам, копиями
договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя).
В указанных документах обязательно должно быть отражено стоимость таких товаров
(Работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, оказания).
Согласно п. 175.4 ст. 175 Кодекса право на включение в налоговую скидку суммы,
рассчитанной согласно ст. 175, предоставляется плательщику налога по одному ипотечному кредиту
в течение 10 последовательных календарных лет начиная с года, в котором: объект жилищной
ипотеки приобретается; построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность
налогоплательщика и начинает использоваться как основное место проживания.
В случае если ипотечный жилищный кредит имеет срок погашения более 10
календарных лет, право на включение части суммы процентов в налоговую скидку
по новому ипотечному жилищному кредиту возникает у налогоплательщика после полного
погашение основной суммы и процентов предыдущего ипотечного жилищного кредита.
Следует иметь в виду, что по приобретательства предмета ипотеки, так и его прекращения
может осуществляться в течение отчетного налогового года.
Таким образом, налогоплательщик, в течение отчетного (налогового) года
совершил реализацию предмета ипотеки имеет право на налоговую скидку при
осуществления таким налогоплательщиком в течение такого отчетного (налогового) года
расходов в виде части суммы процентов, уплаченных таким плательщиком налога за
пользование ипотечным жилищным кредитом, который был определен налогоплательщиком
2
как основное место его проживания, в частности, по отметкой в паспорте о
регистрации по местонахождению такого жилья, в период осуществления понесенных расходов.
Разъяснения по данному вопросу предоставлено Государственной фискальной службой Украины
письмом от 24.03.2017 №7383 / 7 / 99-99- 13-01- 03-17 «О порядке применения налоговой
скидки ».
Уважаемые граждане! Посетите в удобное для Вас время в орган фискальной службы по
месту регистрации для подачи декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016!
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Напоминаем гражданам, что согласно пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса
Украины (далее - Кодекс) налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в
уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного
налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 Кодекса,
фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде части
суммы процентов, уплаченных таким плательщиком налога за пользование ипотечным
жилищному кредиту, определяемой в соответствии со ст. 175 Кодекса.
В частности, согласно п. 175.1 ст. 175 Кодекса право на налоговую скидку у плательщика
налогов возникает в случае, если за счет ипотечного жилищного кредита строится или
приобретается жилой дом (квартира, комната), определенный плательщиком налога как
основное место его проживания, в частности, согласно отметке в паспорте о регистрации
по местонахождению такого жилья.
При этом, согласно пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодекса, в налоговую скидку
включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года подтверждены
соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями,
фискальными или товарными чеками, приходным кассовым ордерам, копиями
договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя).
В указанных документах обязательно должно быть отражено стоимость таких товаров
(Работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, оказания).
Согласно п. 175.4 ст. 175 Кодекса право на включение в налоговую скидку суммы,
рассчитанной согласно ст. 175, предоставляется плательщику налога по одному ипотечному кредиту
в течение 10 последовательных календарных лет начиная с года, в котором: объект жилищной
ипотеки приобретается; построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность
налогоплательщика и начинает использоваться как основное место проживания.
В случае если ипотечный жилищный кредит имеет срок погашения более 10
календарных лет, право на включение части суммы процентов в налоговую скидку
по новому ипотечному жилищному кредиту возникает у налогоплательщика после полного
погашение основной суммы и процентов предыдущего ипотечного жилищного кредита.
Следует иметь в виду, что по приобретательства предмета ипотеки, так и его прекращения
может осуществляться в течение отчетного налогового года.
Таким образом, налогоплательщик, в течение отчетного (налогового) года
совершил реализацию предмета ипотеки имеет право на налоговую скидку при
осуществления таким налогоплательщиком в течение такого отчетного (налогового) года
расходов в виде части суммы процентов, уплаченных таким плательщиком налога за
пользование ипотечным жилищным кредитом, который был определен налогоплательщиком
2
как основное место его проживания, в частности, по отметкой в паспорте о
регистрации по местонахождению такого жилья, в период осуществления понесенных расходов.
Разъяснения по данному вопросу предоставлено Государственной фискальной службой Украины
письмом от 24.03.2017 №7383 / 7 / 99-99- 13-01- 03-17 «О порядке применения налоговой
скидки ».
Уважаемые граждане! Посетите в удобное для Вас время в орган фискальной службы по
месту регистрации для подачи декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016!
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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