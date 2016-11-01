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Поступления в бюджеты страны от черниговских плательщиков налогов превысили 1 млр гривен
- Сегодня, 11:14
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По данным отдела мониторинга доходов и учетно - отчетных систем Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области по результатам января - марта 2017 от налогоплательщиков Черниговской ОГНИ в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 283,5 млн.грн, что на 19,7 проц. превышает поступления аналогичного периода прошлого года, дополнительно поступило в бюджет 46,6 млн.гривен.
Наибольший удельный вес в поступлениях в Государственный бюджет Украины
занимают: налог на добавленную стоимость 40,1 проц. (113,8 млн.грн), налог на
доходы физических лиц - 30,4 проц. (86,1 млн.грн), военный сбор - 9,4 проц. (26,7
млн.грн), налог на прибыль - 14,4 процентов (40,7 млн.гривен).
В местные бюджеты с начала года налогоплательщиками инспекции
обеспечены поступления в размере 407,3 млн.гривен. Наибольший удельный вес
поступлений в местные бюджеты приходится на 4 бюджетоформирующие налоги,
удельный вес которых в общих поступлениях составляет 91,9 проц. (374,4 млн.грн),
в т.ч. налог на доходы физических лиц - 57,1 проц. (232,5 млн.грн), единственный
налог - 13,4 проц. (54,5 млн.грн), плата за землю - 16,5 проц. (67,2 млн.грн),
акцизный налог - 5,0 процентов (20,2 млн.гривен).
С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 141 900 000.
грн налога на добавленную стоимость.
Кроме того, черниговцы уплатили в казну 349,2 млн.грн единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование.
Помните, что благодаря своевременной и в полном объеме уплате плательщиками
налогов в бюджет обеспечивается в первую очередь благосостояние пенсионеров и
инвалидов, учителей и врачей, ученых и военных - всех, перед кем государство
имеет обязательства.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Наибольший удельный вес в поступлениях в Государственный бюджет Украины
занимают: налог на добавленную стоимость 40,1 проц. (113,8 млн.грн), налог на
доходы физических лиц - 30,4 проц. (86,1 млн.грн), военный сбор - 9,4 проц. (26,7
млн.грн), налог на прибыль - 14,4 процентов (40,7 млн.гривен).
В местные бюджеты с начала года налогоплательщиками инспекции
обеспечены поступления в размере 407,3 млн.гривен. Наибольший удельный вес
поступлений в местные бюджеты приходится на 4 бюджетоформирующие налоги,
удельный вес которых в общих поступлениях составляет 91,9 проц. (374,4 млн.грн),
в т.ч. налог на доходы физических лиц - 57,1 проц. (232,5 млн.грн), единственный
налог - 13,4 проц. (54,5 млн.грн), плата за землю - 16,5 проц. (67,2 млн.грн),
акцизный налог - 5,0 процентов (20,2 млн.гривен).
С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 141 900 000.
грн налога на добавленную стоимость.
Кроме того, черниговцы уплатили в казну 349,2 млн.грн единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование.
Помните, что благодаря своевременной и в полном объеме уплате плательщиками
налогов в бюджет обеспечивается в первую очередь благосостояние пенсионеров и
инвалидов, учителей и врачей, ученых и военных - всех, перед кем государство
имеет обязательства.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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