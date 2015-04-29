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Каждый третий житель Черниговской области – пенсионер

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 33
Каждый третий житель Черниговской области – пенсионерПо состоянию на 1 января 2017 года на учете в органах Пенсионного фонда Черниговской области находились почти 332 тысячи пенсионеров. Пишет «Час Чернігівський» по информации Главного управления статистики в области.

За год их количество сократилось на 2,5%. Более половины (59%) пенсионеров проживает в городских поселениях. Две трети – женщины. Пенсионером является каждый третий житель области. Больше всего их в расчете на тысячу постоянного населения в Репкинском (393), Куликовском (387) и Борзнянском (384) районах, наименьшая – в Чернигове (280) и Боровицком районе (305).

Почти 80% получают выплаты по возрасту, каждый восьмой – по инвалидности, 5% – в случае потери кормильца, 3% – за выслугу лет, остальные – социальные пенсии и пожизненное денежное содержание судей в отставке.

Средний размер месячной пенсии, назначенной органами Пенсионного фонда с учетом целевого и других видов пособия, индексации, за год увеличился на 10% и на 1 января 2017 составил 1660 грн. Инвалидам назначен 1667 гривен.

Выше прожиточного минимума получают 88%. Каждому десятому начислено выплаты ниже прожиточного минимума, размер которых в среднем 1093 гривен. Продолжают работать 15% пенсионеров.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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