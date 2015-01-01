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Суд арестовал организаторов центра реабилитации на Черниговщине, где пытали людей
- Сегодня, 14:17
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Расследование в этом уголовном производстве осуществляет полиция Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 46 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Приморским районным судом в отношении всех избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Следователи Главного управления национальной полиции в АР Крым и города Севастополя обращаются к возможным свидетелям, людям, находившимся в указанном учреждении, и их родственникам с просьбой предоставить информацию об известных им противоправных действиях организаторов и членов организованной группы. Сделать это можно по телефону (048) 779-40-58.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную деятельность «Центра реабилитации наркозависимых». Заведение функционировало в Черниговской области. В нем, на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов, находились около 200 человек.
Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 46 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Приморским районным судом в отношении всех избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Следователи Главного управления национальной полиции в АР Крым и города Севастополя обращаются к возможным свидетелям, людям, находившимся в указанном учреждении, и их родственникам с просьбой предоставить информацию об известных им противоправных действиях организаторов и членов организованной группы. Сделать это можно по телефону (048) 779-40-58.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную деятельность «Центра реабилитации наркозависимых». Заведение функционировало в Черниговской области. В нем, на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов, находились около 200 человек.
Источник: 0462.ua
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