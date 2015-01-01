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Призерка чемпионата Европы попала в страшную аварию по дороге в Чернигов
- Сегодня, 14:43
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Украинская бегунья Ольга Бибик попала в аварию. ДТП с участием авто бронзовой призерки чемпионата Европы произошел по дороге в родной Чернигов.
- Я попала в серьёзное ДТП. не знаю, каким чудом мы остались живы… 3 апреля я (на переднем пассажирском), мой любимый человек (за рулем), жена брата и племянник (2 года) ехали радостные домой.
Двигались мы по левой полосе в сторону Чернигова на скорости 80км/ч. Навстречу нам в сторону Киева тоже по левой полосе двигалась оранжевая машина «Жигули».
Эта машина остановилась и решила нас пропустить, так как хотела совершить разворот через 2 сплошные и развернуться в сторону Чернигова.
Он стоял. Но за 50 метров начал делать разворот… Серёжа резко по тормозам, хотел съехать на правую полосу, но он тоже съезжает направо, и мы его ударяем в правый бок, съезжаем в кювет, врезаемся в столб, столб летит над крышей машины, падает, а мы, тем временем, сносим деревянный забор и врезаемся в дерево…- написала Ольга Бибик на своей странице в Facebook.
- Я не знаю, каким чудом мы остались живы… Мы с Сережей вылезли все в крови, я не пойму откуда она идет, я вся истекаю! Сережа такой же… Таня с ребенком кричат диким визгом… Это очень страшно!!!
Потом оказалось, что у меня кровь идет из головы и течет по ногам, я ударилась об бардачок грудью и мне было тяжело дышать, а у Сережи кровь шла из носа…
Таня и ребенок целые, но напуганные, их двоих увозят добрые люди в Чернигов, а нас в Козелецкую больницу!!! Мне зашили голову, осмотрели, а Сереже вправили нос…
Также спортсменка опубликовав фото с места ДТП и сообщила, что за рулем «Жигулей» был глухонемой, пьяный 20-летний водитель.
- Я попала в серьёзное ДТП. не знаю, каким чудом мы остались живы… 3 апреля я (на переднем пассажирском), мой любимый человек (за рулем), жена брата и племянник (2 года) ехали радостные домой.
Двигались мы по левой полосе в сторону Чернигова на скорости 80км/ч. Навстречу нам в сторону Киева тоже по левой полосе двигалась оранжевая машина «Жигули».
Эта машина остановилась и решила нас пропустить, так как хотела совершить разворот через 2 сплошные и развернуться в сторону Чернигова.
Он стоял. Но за 50 метров начал делать разворот… Серёжа резко по тормозам, хотел съехать на правую полосу, но он тоже съезжает направо, и мы его ударяем в правый бок, съезжаем в кювет, врезаемся в столб, столб летит над крышей машины, падает, а мы, тем временем, сносим деревянный забор и врезаемся в дерево…- написала Ольга Бибик на своей странице в Facebook.
- Я не знаю, каким чудом мы остались живы… Мы с Сережей вылезли все в крови, я не пойму откуда она идет, я вся истекаю! Сережа такой же… Таня с ребенком кричат диким визгом… Это очень страшно!!!
Потом оказалось, что у меня кровь идет из головы и течет по ногам, я ударилась об бардачок грудью и мне было тяжело дышать, а у Сережи кровь шла из носа…
Таня и ребенок целые, но напуганные, их двоих увозят добрые люди в Чернигов, а нас в Козелецкую больницу!!! Мне зашили голову, осмотрели, а Сереже вправили нос…
Также спортсменка опубликовав фото с места ДТП и сообщила, что за рулем «Жигулей» был глухонемой, пьяный 20-летний водитель.
Источник: 0462.ua
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