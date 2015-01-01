﻿﻿ Призерка чемпионата Европы попала в страшную аварию по дороге в Чернигов » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Призерка чемпионата Европы попала в страшную аварию по дороге в Чернигов
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Призерка чемпионата Европы попала в страшную аварию по дороге в Чернигов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:43
  • Просмотров: 42
Призерка чемпионата Европы попала в страшную аварию по дороге в ЧерниговУкраинская бегунья Ольга Бибик попала в аварию. ДТП с участием авто бронзовой призерки чемпионата Европы произошел по дороге в родной Чернигов.

- Я попала в серьёзное ДТП. не знаю, каким чудом мы остались живы… 3 апреля я (на переднем пассажирском), мой любимый человек (за рулем), жена брата и племянник (2 года) ехали радостные домой.

Двигались мы по левой полосе в сторону Чернигова на скорости 80км/ч. Навстречу нам в сторону Киева тоже по левой полосе двигалась оранжевая машина «Жигули».

Эта машина остановилась и решила нас пропустить, так как хотела совершить разворот через 2 сплошные и развернуться в сторону Чернигова.

Он стоял. Но за 50 метров начал делать разворот… Серёжа резко по тормозам, хотел съехать на правую полосу, но он тоже съезжает направо, и мы его ударяем в правый бок, съезжаем в кювет, врезаемся в столб, столб летит над крышей машины, падает, а мы, тем временем, сносим деревянный забор и врезаемся в дерево…- написала Ольга Бибик на своей странице в Facebook.

- Я не знаю, каким чудом мы остались живы… Мы с Сережей вылезли все в крови, я не пойму откуда она идет, я вся истекаю! Сережа такой же… Таня с ребенком кричат диким визгом… Это очень страшно!!!

Потом оказалось, что у меня кровь идет из головы и течет по ногам, я ударилась об бардачок грудью и мне было тяжело дышать, а у Сережи кровь шла из носа…

Таня и ребенок целые, но напуганные, их двоих увозят добрые люди в Чернигов, а нас в Козелецкую больницу!!! Мне зашили голову, осмотрели, а Сереже вправили нос…

Также спортсменка опубликовав фото с места ДТП и сообщила, что за рулем «Жигулей» был глухонемой, пьяный 20-летний водитель.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове пожарная машина попала в ДТП

Сегодня утром около 9:00 на проспекте Победы столкнулись пожарная автоцистерна и автомобиль

Маршрутка, которая везла пассажиров из Киева в Чернигов, попала в ДТП

20 октября на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи произошло серьезное дорожно-транспортное

Велосипедист сбил на пешеходном переходе 86-летнюю черниговку , сунул 50 гр ...

22 мая 86-летнюю черниговку Ирину Деркач на пешеходном переходе сбил велосипедист. Женщина упала,

Активисту Дорожного контроля Чернигова стреляли прямо в сердце. ВИДЕО

Вечером 21 декабря в Киеве подстрелили активиста "Дорожного контроля" г. Чернигов Владимира

На Черниговщине трактор переехал ВАЗ - люди чудом выжили. ФОТО

ДТП произошло 6 ноября около пяти утра на поле возле села Сиволож Борзнянского района. Трактор, за

Maserati протаранил Киевскую маршрутку

в Киеве на бульваре Дружбы Народов итальянский спорткар Maserati GranTurismo влобовую протаранил
﻿
Видео
Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети