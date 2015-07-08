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Мошенники в Черниговской области на перерыв не уходят
- Сегодня, 15:21
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За один день в Нежине и Чернигове от действий аферистов пострадали люди разных возрастов: молодой парень и пенсионерка.
В минувшее воскресенье полицейские открыли два уголовных производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) по факту обмана граждан путем злоупотребления их доверием.
На этот раз пострадали 25-летний черниговец и 78-летняя жительница Нежина. Молодой человек заказал стройматериалы на сайте объявлений, за которые расплатился вперед, отдав 4500 гривен. Товар он так и не получил.
А старушку обманул неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что карта женщины заблокирована и попросил ее сообщить все реквизиты. В результате женщина потеряла 2000 гривен
Полиция разыскивает злоумышленников и в очередной раз напоминает гражданам, что оплату при заключении сделок через интернет, следует осуществлять только после получения товара, а персональные данные банковской карты нельзя никому не сообщать, тем более, по телефону.
В минувшее воскресенье полицейские открыли два уголовных производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) по факту обмана граждан путем злоупотребления их доверием.
На этот раз пострадали 25-летний черниговец и 78-летняя жительница Нежина. Молодой человек заказал стройматериалы на сайте объявлений, за которые расплатился вперед, отдав 4500 гривен. Товар он так и не получил.
А старушку обманул неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что карта женщины заблокирована и попросил ее сообщить все реквизиты. В результате женщина потеряла 2000 гривен
Полиция разыскивает злоумышленников и в очередной раз напоминает гражданам, что оплату при заключении сделок через интернет, следует осуществлять только после получения товара, а персональные данные банковской карты нельзя никому не сообщать, тем более, по телефону.
Источник: 0462.ua
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