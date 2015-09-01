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В Нежине лесное хозяйство оштрафовали на 35 тысяч за незащиту зеленых насаждений от незаконной вырубки
- Сегодня, 15:46
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Полнота возмещения убытков, причиненных природным ресурсам, является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры области.
Так, Нежинской местной прокуратурой по результатам обработки материалов Государственной экологической инспекции установлено ненадлежащее исполнение должностными лицами одного из лесохозяйственных предприятий обязанностей по обеспечению охраны и защиты лесов от незаконной вырубки, в результате чего причинен ущерб на сумму свыше 35 тыс. грн.
Указанное нарушение стало основанием для обращения прокуратуры в защиту интересов государства в суд с соответствующим иском, который хозяйственным судом Черниговской области удовлетворен.
Несмотря на то, что принятое судом первой инстанции судебное решение Киевским апелляционным хозяйственным судом отменено, Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность требований прокурора.
Сейчас судебное решение исполнено, интересы государства возобновлено.
В текущем году по искам прокуроров в сфере охраны окружающей природной среды уже реально возмещено более 350 тыс грн.
Работа по этим вопросам продолжается.
Так, Нежинской местной прокуратурой по результатам обработки материалов Государственной экологической инспекции установлено ненадлежащее исполнение должностными лицами одного из лесохозяйственных предприятий обязанностей по обеспечению охраны и защиты лесов от незаконной вырубки, в результате чего причинен ущерб на сумму свыше 35 тыс. грн.
Указанное нарушение стало основанием для обращения прокуратуры в защиту интересов государства в суд с соответствующим иском, который хозяйственным судом Черниговской области удовлетворен.
Несмотря на то, что принятое судом первой инстанции судебное решение Киевским апелляционным хозяйственным судом отменено, Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность требований прокурора.
Сейчас судебное решение исполнено, интересы государства возобновлено.
В текущем году по искам прокуроров в сфере охраны окружающей природной среды уже реально возмещено более 350 тыс грн.
Работа по этим вопросам продолжается.
Источник: 0462.ua
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