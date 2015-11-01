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Завтра мэр Чернигова должен предстать перед судом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 26
Завтра мэр Чернигова должен предстать перед судомНа 6 апреля назначено судебное заседание в Деснянском районном суде. Вопрос, который изучат судьи: нарушал ли городской голова Владислав Атрошенко антикоррупционное законодательство.

Как сообщает Центр политических студий и аналитики, Владислав Атрошенко, являясь должностным лицом органа местного самоуправления 2 категории 2 ранга, не внес вовремя в декларацию приобретенный автомобиль.

Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser, цена которого – почти 2,3 миллиона гривен.

Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.

В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.

В предыдущие даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая дата – 6 апреля в 10.00.

Если суд решит, что сведения в декларацию были внесены с опозданием, то городской голова, согласно ч. 2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, должен будет заплатить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.
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Источник: 0462.ua

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