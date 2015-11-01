Завтра мэр Чернигова должен предстать перед судом

Как сообщает Центр политических студий и аналитики, Владислав Атрошенко, являясь должностным лицом органа местного самоуправления 2 категории 2 ранга, не внес вовремя в декларацию приобретенный автомобиль.Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser, цена которого – почти 2,3 миллиона гривен.Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.В предыдущие даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая дата – 6 апреля в 10.00.Если суд решит, что сведения в декларацию были внесены с опозданием, то городской голова, согласно ч. 2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, должен будет заплатить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.