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Завтра мэр Чернигова должен предстать перед судом
- Сегодня, 16:02
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На 6 апреля назначено судебное заседание в Деснянском районном суде. Вопрос, который изучат судьи: нарушал ли городской голова Владислав Атрошенко антикоррупционное законодательство.
Как сообщает Центр политических студий и аналитики, Владислав Атрошенко, являясь должностным лицом органа местного самоуправления 2 категории 2 ранга, не внес вовремя в декларацию приобретенный автомобиль.
Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser, цена которого – почти 2,3 миллиона гривен.
Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.
В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.
В предыдущие даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая дата – 6 апреля в 10.00.
Если суд решит, что сведения в декларацию были внесены с опозданием, то городской голова, согласно ч. 2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, должен будет заплатить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.
Как сообщает Центр политических студий и аналитики, Владислав Атрошенко, являясь должностным лицом органа местного самоуправления 2 категории 2 ранга, не внес вовремя в декларацию приобретенный автомобиль.
Владислав Атрошенко в начале сентября 2016 года зарегистрировал право собственности на транспортное средство Toyota Land Cruiser, цена которого – почти 2,3 миллиона гривен.
Но в декларации мэра эта информация появилась только 5 октября, что является нарушением 10-дневного срока, предусмотренного законодательством.
В то же время сам мэр утверждает, что стал владельцем авто только 26 сентября. Если отсчет вести от этой даты, то никаких нарушений не было.
В предыдущие даты суд не состоялся по причине отсутствия Владислава Атрошенко. Новая дата – 6 апреля в 10.00.
Если суд решит, что сведения в декларацию были внесены с опозданием, то городской голова, согласно ч. 2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, должен будет заплатить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.
Источник: 0462.ua
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