На вчерашнем пожаре в Чернигове погиб человек

Сообщается, что 4 апреля в 17:53 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступила информация о пожаре складского помещения по ул. Шевченко, 162.Речь шла о складе для хранения бронированных дверей, который арендовало одно из местных частных предприятий.Пожар быстро перекинулся по деревянной крыше здания и распространился на общую площадь 1500 квадратных метров.Действиями пожарных пожар в 19.05 локализован, а в 01.25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения.Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летнего работника данного предприятия.По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону.Для проведения оперативных действий привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту пожара проводится расследование.