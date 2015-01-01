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Пожар на складе дверей унес жизнь 30-летнего работника. Об этом сообщило управление ГСЧС в Черниговской области.
Сообщается, что 4 апреля в 17:53 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступила информация о пожаре складского помещения по ул. Шевченко, 162.
Речь шла о складе для хранения бронированных дверей, который арендовало одно из местных частных предприятий.
Пожар быстро перекинулся по деревянной крыше здания и распространился на общую площадь 1500 квадратных метров.
Действиями пожарных пожар в 19.05 локализован, а в 01.25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения.
Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летнего работника данного предприятия.
По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону.
Для проведения оперативных действий привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту пожара проводится расследование.
На вчерашнем пожаре в Чернигове погиб человек
- Сегодня, 16:31
- Просмотров: 27
Пожар на складе дверей унес жизнь 30-летнего работника. Об этом сообщило управление ГСЧС в Черниговской области.
Сообщается, что 4 апреля в 17:53 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступила информация о пожаре складского помещения по ул. Шевченко, 162.
Речь шла о складе для хранения бронированных дверей, который арендовало одно из местных частных предприятий.
Пожар быстро перекинулся по деревянной крыше здания и распространился на общую площадь 1500 квадратных метров.
Действиями пожарных пожар в 19.05 локализован, а в 01.25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения.
Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летнего работника данного предприятия.
По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону.
Для проведения оперативных действий привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту пожара проводится расследование.
Источник: 0462.ua
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