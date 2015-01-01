4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове установят чешские люки
Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» получило из Чехии первую партию люков для канализационных колодцев.
Продукция чешского концерна KASI выдерживает нагрузку в 40 тонн. Для сравнения – сегодня на магистральных дорогах Чернигова лежат люки, готовые принять 25 тонн.
На новые люки чешского производства нанесен логотив КП «Черниговводоканал».
Детальную информацию на водоканале обещают обнародовать позже.
На сайте официального представительства KASI в Украине говорится о том, что люки класса D400 (магистральные) защищены от краж (крышка не открывается полностью, а откидывается на 120 градусов), а гарантийный срок их эксплуатации – 5 лет.
В Чернигове установят чешские люки
- Сегодня, 17:02
- Просмотров: 22
Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» получило из Чехии первую партию люков для канализационных колодцев.
Продукция чешского концерна KASI выдерживает нагрузку в 40 тонн. Для сравнения – сегодня на магистральных дорогах Чернигова лежат люки, готовые принять 25 тонн.
На новые люки чешского производства нанесен логотив КП «Черниговводоканал».
Детальную информацию на водоканале обещают обнародовать позже.
На сайте официального представительства KASI в Украине говорится о том, что люки класса D400 (магистральные) защищены от краж (крышка не открывается полностью, а откидывается на 120 градусов), а гарантийный срок их эксплуатации – 5 лет.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Еще один колодец приведены в порядок в Чернигове
Как сообщили жители, один из колодцев водопроводной сети города просел значительно ниже уровня
Кому звонить, чтобы сообщить об открытом колодце или сломанной крышке люка
На территории города Чернигова расположено около 100 тыс. канализационных колодцев, за
Чернигов поразила эпидемия кражи люков
Иногда за одну ночь злоумышленники в Чернигове снимают сразу по несколько десятков люков.
В Чернигове централизованное водоснабжение получат жители улицы Кропивницко ...
Коммунальное предприятие "Черниговводоканал" в такое непростое экономическое время продолжает
Интерьер с секретом
В отличие от промышленных помещений, где все вентили, трубы и провода можно оставить на виду, в
В Чернигове 390 колодцев находится без стационарных люков
Тема отсутствия люков на колодцах водопроводных и канализационных сетей остается актуальной и
Добавить комментарий!