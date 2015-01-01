﻿﻿ В Чернигове установят чешские люки » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове установят чешские люки
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове установят чешские люки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 22
В Чернигове установят чешские люки
Коммунальное предприятие «Черниговводоканал» получило из Чехии первую партию люков для канализационных колодцев.

Продукция чешского концерна KASI выдерживает нагрузку в 40 тонн. Для сравнения – сегодня на магистральных дорогах Чернигова лежат люки, готовые принять 25 тонн.

На новые люки чешского производства нанесен логотив КП «Черниговводоканал».

Детальную информацию на водоканале обещают обнародовать позже.

На сайте официального представительства KASI в Украине говорится о том, что люки класса D400 (магистральные) защищены от краж (крышка не открывается полностью, а откидывается на 120 градусов), а гарантийный срок их эксплуатации – 5 лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Еще один колодец приведены в порядок в Чернигове

Как сообщили жители, один из колодцев водопроводной сети города просел значительно ниже уровня

Кому звонить, чтобы сообщить об открытом колодце или сломанной крышке люка

На территории города Чернигова расположено около 100 тыс. канализационных колодцев, за

Чернигов поразила эпидемия кражи люков

Иногда за одну ночь злоумышленники в Чернигове снимают сразу по несколько десятков люков.

В Чернигове централизованное водоснабжение получат жители улицы Кропивницко ...

Коммунальное предприятие "Черниговводоканал" в такое непростое экономическое время продолжает

Интерьер с секретом

В отличие от промышленных помещений, где все вентили, трубы и провода можно оставить на виду, в

В Чернигове 390 колодцев находится без стационарных люков

Тема отсутствия люков на колодцах водопроводных и канализационных сетей остается актуальной и
﻿
Видео
Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети