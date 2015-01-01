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Возле Красной площади появится еще одна летняя площадка ресторана
- Сегодня, 17:36
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Комиссия по согласованию размещения временных объектов дала разрешение на то, чтобы на тротуаре проспекта Мира (на углу с улицей Шевченко) заработала еще одна летняя площадка.
Об этом сообщила член Комиссии Дарина Сыропара, которая, по ее словам, голосовала против такого разрешения, но осталась в меньшинстве.
Речь идет о территории на углу проспекта Мира и улицы Шевченко – перед недавно открывшимся рестораном грузинской кухни «Буба».
Согласно опубликованному Дариной Сыропарой плану, на тротуаре перед заведением должно появиться 22 столика, рассчитанные на 2-8 человек (всего – 83 посадочных места).
Летняя площадка займет большую часть территории тротуара, но при этом на плане указано, что для прохода пешеходов останется от 2 до 4 метров ширины тротуара.
Пользователи социальных сетей традиционно разделились в оценке происходящего. Часть из них высказалась категорически против такого решения Комиссии.
Например все та же Дарина Сыропара отметила, что ее настораживает не сам факт появления летней площадки, а неудобства для пешеходов:
- Не против самой площадки вообще. но против такой большой площадки, где остается мало места для пешехода.
А еще проход оставляют извилистым, хотя в этом году приняли решения, чтобы все столики на улице были подогнаны под одну ширину и пешеход ходил по прямо, а не буквой S.
Часть черниговцев одобрила расширение возможностей для тех, кто хочет приятно провести время в центре города на летней площадке ресторана.
Среди них и заместитель городского головы Александр Ломако:
- Буде один із кращих майданчиків у місті. Добре, що здоровий глузд переміг!
Об этом сообщила член Комиссии Дарина Сыропара, которая, по ее словам, голосовала против такого разрешения, но осталась в меньшинстве.
Речь идет о территории на углу проспекта Мира и улицы Шевченко – перед недавно открывшимся рестораном грузинской кухни «Буба».
Согласно опубликованному Дариной Сыропарой плану, на тротуаре перед заведением должно появиться 22 столика, рассчитанные на 2-8 человек (всего – 83 посадочных места).
Летняя площадка займет большую часть территории тротуара, но при этом на плане указано, что для прохода пешеходов останется от 2 до 4 метров ширины тротуара.
Пользователи социальных сетей традиционно разделились в оценке происходящего. Часть из них высказалась категорически против такого решения Комиссии.
Например все та же Дарина Сыропара отметила, что ее настораживает не сам факт появления летней площадки, а неудобства для пешеходов:
- Не против самой площадки вообще. но против такой большой площадки, где остается мало места для пешехода.
А еще проход оставляют извилистым, хотя в этом году приняли решения, чтобы все столики на улице были подогнаны под одну ширину и пешеход ходил по прямо, а не буквой S.
Часть черниговцев одобрила расширение возможностей для тех, кто хочет приятно провести время в центре города на летней площадке ресторана.
Среди них и заместитель городского головы Александр Ломако:
- Буде один із кращих майданчиків у місті. Добре, що здоровий глузд переміг!
Источник: 0462.ua
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