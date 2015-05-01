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Городской голова Владислав Атрошенко распорядился активизировать работу в отношении тех предприятий, которые систематически не наполняют местный бюджет.
В частности, по данным городского головы, из-за недобросовестных плательщиков казна не досчиталась не менее 50 миллионов гривен.
Большую часть этой суммы составляет налог на землю. В качестве примера был приведен рынок «Шанхай», расположенный на территории бывшего завода «Октябрьский молот».
Мэр поручил юридическому отделу Черниговского городского совета совместно с налоговой и прокуратурой разработать механизм, с помощью которого можно было бы вернуть недополученное в бюджет.
Пользователи социальных сетей усматривают в такой позиции и личную заинтересованность городского головы, которого связывают с рынком «Нива». Дескать, давление на другие крупные торговые предприятия если не заставит их закрыться, то, по крайней мере, сделает правила игры одинаковыми для всех.
В Чернигове с предприятий-должников будут «трусить» налоги
- Сегодня, 18:01
- Просмотров: 20
Городской голова Владислав Атрошенко распорядился активизировать работу в отношении тех предприятий, которые систематически не наполняют местный бюджет.
В частности, по данным городского головы, из-за недобросовестных плательщиков казна не досчиталась не менее 50 миллионов гривен.
Большую часть этой суммы составляет налог на землю. В качестве примера был приведен рынок «Шанхай», расположенный на территории бывшего завода «Октябрьский молот».
Мэр поручил юридическому отделу Черниговского городского совета совместно с налоговой и прокуратурой разработать механизм, с помощью которого можно было бы вернуть недополученное в бюджет.
Пользователи социальных сетей усматривают в такой позиции и личную заинтересованность городского головы, которого связывают с рынком «Нива». Дескать, давление на другие крупные торговые предприятия если не заставит их закрыться, то, по крайней мере, сделает правила игры одинаковыми для всех.
Источник: 0462.ua
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