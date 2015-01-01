4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области из крышечек пластиковых бутылок вышили панно, которое претендует на рекорд
Более девяти тысяч крышечек из пластиковых бутылок плюс фантазия, терпение, умелые руки – и панно готово!
На Черниговщине создали уникальное панно «Единая Украина», которое теперь претендует на рекорд Украины. Об этом со ссылкой на "Голос Украины" сообщает Depo.ua.
В поселке Холмы, что в Корюковском районе, дети и учителя местной школы создали масштабное панно размером 10 квадратных метров, использовав в качестве материала крышечки от пластиковых бутылок.
Всего на создание картины требовалось 9100 крышечек.
"Крышечки собирали всем миром. Все вместе создали большую картину, которая стала украшением музыкальной школы. Изображен на ней вышитую карту Украины", - рассказал директор Холминской школы Александр Шевчик.
Свою работу мастера подали в Книгу рекордов Украины и уже в ожидании одобрения.
Создавали картину из крышечек в рамках экологической акции в Корюковском районе.
В Черниговской области из крышечек пластиковых бутылок вышили панно, которое претендует на рекорд
- Сегодня, 18:39
- Просмотров: 18
Более девяти тысяч крышечек из пластиковых бутылок плюс фантазия, терпение, умелые руки – и панно готово!
На Черниговщине создали уникальное панно «Единая Украина», которое теперь претендует на рекорд Украины. Об этом со ссылкой на "Голос Украины" сообщает Depo.ua.
В поселке Холмы, что в Корюковском районе, дети и учителя местной школы создали масштабное панно размером 10 квадратных метров, использовав в качестве материала крышечки от пластиковых бутылок.
Всего на создание картины требовалось 9100 крышечек.
"Крышечки собирали всем миром. Все вместе создали большую картину, которая стала украшением музыкальной школы. Изображен на ней вышитую карту Украины", - рассказал директор Холминской школы Александр Шевчик.
Свою работу мастера подали в Книгу рекордов Украины и уже в ожидании одобрения.
Создавали картину из крышечек в рамках экологической акции в Корюковском районе.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Сто одно тыквенное зернышко: Нежинка бьет рекорд Украины
В Нежине 9 февраля на заседании исполнительного комитета начальник управления культуры Валерий
Книги з Чернігівщини вже в Сєвєродонецьку
Книги, які були зібрані по акції "Подаруй книгу дитині Донбасу", прибули до міста Сєвєродонецька
Уникальный ECO OPEN AIR в Чернигове.
https://vk.com/ecoopenair Возможность одновременно потусить и помочь нашему городу стать чище! Мы
В Черниговской области с пищевым отравлением госпитализированы 11 учеников
В течении трех дней в центральную больницу г. Носовка, с предварительным диагнозом - пищевая
Черниговская область лидер по вводу в эксплуатацию жилья
Ввод жилья в эксплуатацию по итогам первого квартала текущего года вырос на 11%. Лидируют
В Черниговской области от удара молнии погиб 5-летний мальчик
Сегодня днем, двадцать седьмого мая, в Корюковском районе Черниговской области от удара молнии
Добавить комментарий!