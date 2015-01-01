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Как черниговские журналисты раненого аиста спасали. видео
- Сегодня, 09:29
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Журналисты ЧЕline на несколько часов стали зооволонтерамы! Мы спасали раненого аиста, которого подстрелили неизвестные в Чернигове. В сообществе «Черниговский кисель» опубликовали пост - крик души.
Проигнорировать это сообщение мы не могли, а потому сразу на него отреагировали. Неравнодушные люди нашли бедного птицы у лодочной станции, отвезли в ветврача, но аисту был нужен постоянный уход. Ведь у птицы ранено крыло и отстреленных нога.
Мы связались с руководством Менского зоопарка и договорились о том, что привезем им аиста. Там любезно согласились. Кстати, человек, который нашел птицы, даже дал ему имя - Анатолич. Поэтому мы отвезли Анатолича в зоологическом парке.
Выяснилось, что сейчас там живут 15 аистов, которых кормят и ухаживают работники зоопарка. Надеемся, что черниговский аист выздоровеет и будет радостно кружить в небесной лазури. А извергам, которые стреляют в беззащитных животных, советуем задуматься над тем, что вы делаете ... Нормальные люди не могут получать удовольствие от боли и страдания живых существ.
Проигнорировать это сообщение мы не могли, а потому сразу на него отреагировали. Неравнодушные люди нашли бедного птицы у лодочной станции, отвезли в ветврача, но аисту был нужен постоянный уход. Ведь у птицы ранено крыло и отстреленных нога.
Мы связались с руководством Менского зоопарка и договорились о том, что привезем им аиста. Там любезно согласились. Кстати, человек, который нашел птицы, даже дал ему имя - Анатолич. Поэтому мы отвезли Анатолича в зоологическом парке.
Выяснилось, что сейчас там живут 15 аистов, которых кормят и ухаживают работники зоопарка. Надеемся, что черниговский аист выздоровеет и будет радостно кружить в небесной лазури. А извергам, которые стреляют в беззащитных животных, советуем задуматься над тем, что вы делаете ... Нормальные люди не могут получать удовольствие от боли и страдания живых существ.
Источник: 4ernigiv.info
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