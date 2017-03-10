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Гаражи в черниговских дворах будут демонтированы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 28
Гаражи в черниговских дворах будут демонтированыМуниципальная полиция готова к тому, чтобы убрать из Чернигова незаконно установленные металлические гаражи.

Об этом на рабочем совещании в мэрии заявил начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицкий.

По словам руководителя муниципальной полиции, в списке примерно 1000 таких временных конструкций.

Чтобы работы по очистке дворов от незаконных гаражей стартовали, депутатам придется внести соответствующие изменения в Правила благоустройства города.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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