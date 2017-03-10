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Гаражи в черниговских дворах будут демонтированы
- Сегодня, 10:02
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Муниципальная полиция готова к тому, чтобы убрать из Чернигова незаконно установленные металлические гаражи.
Об этом на рабочем совещании в мэрии заявил начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицкий.
По словам руководителя муниципальной полиции, в списке примерно 1000 таких временных конструкций.
Чтобы работы по очистке дворов от незаконных гаражей стартовали, депутатам придется внести соответствующие изменения в Правила благоустройства города.
Об этом на рабочем совещании в мэрии заявил начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицкий.
По словам руководителя муниципальной полиции, в списке примерно 1000 таких временных конструкций.
Чтобы работы по очистке дворов от незаконных гаражей стартовали, депутатам придется внести соответствующие изменения в Правила благоустройства города.
Источник: 0462.ua
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