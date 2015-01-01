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ЛЮБИТЕЛЬ «хулиганских ДЕВУШЕК» разрисовывает Чернигов: СТРИТ-артер О СЕБЕ, ТВОРЧЕСТВО И ПЛАНЫ
- Сегодня, 10:26
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Большой популярностью пользуются в соцсетях новости о создании различных муралей и рисунков на стенах черниговских зданий. Одни вызывают резкую критику, другие - восторг. К последним относятся и работы черниговского стрит-арт художника Дмитрия Адериха.
Около двух десятков настенных рисунков парень уже подарил Чернигову. Рисунки на колоннах под Киевским и пешеходным мостами, за «Хуторке», или в пешеходном переходе, что у «Мегацентра». Еще одной «свежей» работой стал портрет Леонида Каденюка на фоне космоса, при выполнении которой заинтересованы черниговцы подходили к художнику со своими вопросами и похвалой за то, что он делает город ярче.
По словам самого Дмитрия, места, на которых он рисует, он определяет самостоятельно. Если это частная собственность - спрашивает разрешения у владельца здания. Эскизы рисунков согласовывает только если они могут вызвать какие-то противоречия.
«У меня же достаточно много« пикантных »сюжетов, поэтому это не везде уместно и не всем может понравиться», - сказал Дмитрий.
Впрочем, немало идей «подбрасывают» и сами черниговцы. К примеру, идея нарисовать первого космонавта Украины Леонида Каденюка Дмитрию пришла после того, как к нему обратились преподаватели ЧНТУ с просьбой сделать тематический рисунок к новому названию улицы - Летная. «Чтобы люди привыкали к новым названиям, введенных после декоммунизации», - комментирует художник. Именно поэтому тематические рисунки он планирует создать еще на улицах Казацкая и Ремесленная.
Рисование - это и профессия, и хобби Дмитрия. Он рисует на заказ различные изображения на стенах и фасадах. Деньги же тратит на материалы опять же для рисования свободной тематики. И хотя масштабные рисунки - удовольствие не из дешевых, Дмитрий Адерихо говорит: «Для хобби не жалко никаких средств».
Речь идет о маленьком мальчике, которого Дмитрий Адерихо нарисовал за «Хуторке» неподалеку Молодежного театра. Нет, это не самое портрет парня, изображен с детской фотографии. Скорее это образ мальчика, который отбросил в сторону свои игрушки и взял в руки баллончики с краской и уже не расстается с ними.
В целом же идеи рисунков возникают спонтанно и весьма разнообразны.
«В основном мне очень нравятся хулиганские образы девушек. Мне это нравится. Этот свой стиль я называю так: «мои девушки разрисуют весь мир» », - отметил Дмитрий.
Наличие муралей в Чернигове - это очень хорошо
Многие негативной критики вызвали у черниговцев некоторые черниговские муралы. К примеру, синеволосая парень по улице Коцюбинского, которого нарисовал бразильский художник, нравится не каждому. Свое отношение к этому муралей выразил и Дмитрий Адерихо:
«Это авангард. Такое направление в искусстве, ничего не поделаешь. Его пригласили - он сделал работу в своем стиле. Каждый по-своему это воспринимает. Честно говоря, мне не нравится этот рисунок, но мне очень нравится, что он есть, что у нас в городе начинаются такие «движняк» как муралы, как украшение города стрит-артом ».
Правда, пока к Дмитрию пока власти города не обращалась с предложениями нарисовать что-то более масштабное. Все его рисунки - собственная инициатива. И в этом его черниговский стрит-арт не будет прекращаться: у парня еще много интересных идей относительно новых рисунков. Правда, раскрывать секреты, именно это будет, Дмитрий Адерихо не захотел, мол, «расскажешь о планах - ничего не сбудется». Черниговцам остается только быть наблюдательнее, прогуливаясь по улицам города.
Около двух десятков настенных рисунков парень уже подарил Чернигову. Рисунки на колоннах под Киевским и пешеходным мостами, за «Хуторке», или в пешеходном переходе, что у «Мегацентра». Еще одной «свежей» работой стал портрет Леонида Каденюка на фоне космоса, при выполнении которой заинтересованы черниговцы подходили к художнику со своими вопросами и похвалой за то, что он делает город ярче.
По словам самого Дмитрия, места, на которых он рисует, он определяет самостоятельно. Если это частная собственность - спрашивает разрешения у владельца здания. Эскизы рисунков согласовывает только если они могут вызвать какие-то противоречия.
«У меня же достаточно много« пикантных »сюжетов, поэтому это не везде уместно и не всем может понравиться», - сказал Дмитрий.
Впрочем, немало идей «подбрасывают» и сами черниговцы. К примеру, идея нарисовать первого космонавта Украины Леонида Каденюка Дмитрию пришла после того, как к нему обратились преподаватели ЧНТУ с просьбой сделать тематический рисунок к новому названию улицы - Летная. «Чтобы люди привыкали к новым названиям, введенных после декоммунизации», - комментирует художник. Именно поэтому тематические рисунки он планирует создать еще на улицах Казацкая и Ремесленная.
Рисование - это и профессия, и хобби Дмитрия. Он рисует на заказ различные изображения на стенах и фасадах. Деньги же тратит на материалы опять же для рисования свободной тематики. И хотя масштабные рисунки - удовольствие не из дешевых, Дмитрий Адерихо говорит: «Для хобби не жалко никаких средств».
Речь идет о маленьком мальчике, которого Дмитрий Адерихо нарисовал за «Хуторке» неподалеку Молодежного театра. Нет, это не самое портрет парня, изображен с детской фотографии. Скорее это образ мальчика, который отбросил в сторону свои игрушки и взял в руки баллончики с краской и уже не расстается с ними.
В целом же идеи рисунков возникают спонтанно и весьма разнообразны.
«В основном мне очень нравятся хулиганские образы девушек. Мне это нравится. Этот свой стиль я называю так: «мои девушки разрисуют весь мир» », - отметил Дмитрий.
Наличие муралей в Чернигове - это очень хорошо
Многие негативной критики вызвали у черниговцев некоторые черниговские муралы. К примеру, синеволосая парень по улице Коцюбинского, которого нарисовал бразильский художник, нравится не каждому. Свое отношение к этому муралей выразил и Дмитрий Адерихо:
«Это авангард. Такое направление в искусстве, ничего не поделаешь. Его пригласили - он сделал работу в своем стиле. Каждый по-своему это воспринимает. Честно говоря, мне не нравится этот рисунок, но мне очень нравится, что он есть, что у нас в городе начинаются такие «движняк» как муралы, как украшение города стрит-артом ».
Правда, пока к Дмитрию пока власти города не обращалась с предложениями нарисовать что-то более масштабное. Все его рисунки - собственная инициатива. И в этом его черниговский стрит-арт не будет прекращаться: у парня еще много интересных идей относительно новых рисунков. Правда, раскрывать секреты, именно это будет, Дмитрий Адерихо не захотел, мол, «расскажешь о планах - ничего не сбудется». Черниговцам остается только быть наблюдательнее, прогуливаясь по улицам города.
Источник: 0462.ua
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