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И поесть, и ОТДОХНУТЬ В Чернигове состоится Всеукраинский фестиваль "деруны-ФЕСТ"
- Сегодня, 11:00
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Большой дерунов фестиваль проведут весной в Чернигове, сообщает сайт doroga.ua.
Кулинарный праздник "Драник-Фест" будет посвящен главного блюда полесской кухни - картофельным дерунам.
Это фестиваль уличной еды с разнообразием дерунов от лучших ресторанов города и фуд-кортом прямо на центральной площади города, где будут создавать настроение лучшие фольклорные коллективы. Будут проходить мастер-классы по приготовлению дерунов, конкурсы и соревнования по поеданию драников.
Открытие "Драник-Феста" состоится 29 апреля в 13:00 на площади у Екатерининской церкви.
Как сообщается, «в церемонии примет участие лично гетман Украины Богдан Хмельницкий». После этого состоится фольклорное действо и казацкий
перформанс.
В 14:30 на Красной площади будет установлен рекорд Украины. Какой именно - организаторы пока держат в секрете.
Также в программе - уникальная анимационная экскурсия "Дорогами казацкой славы Чернигова", историческая реконструкция, знакомство с казацким войском древнего города, ярмарка "Город мастеров". Вечером 29 апреля черниговские музее на Валу откроют свои двери для ночных экскурсий.
В рамках фестиваля "Драник-Фест" в Чернигове будут действовать акции "Weekend за полцены" - проживание в отелях с 28 по 30 апреля со скидкой 50%, а также "Один билет на двоих" - посещение музеев города вдвоем по одному билету 29 и 30 апреля. Дресс-код праздника - вышиванка.
Кулинарный праздник "Драник-Фест" будет посвящен главного блюда полесской кухни - картофельным дерунам.
Это фестиваль уличной еды с разнообразием дерунов от лучших ресторанов города и фуд-кортом прямо на центральной площади города, где будут создавать настроение лучшие фольклорные коллективы. Будут проходить мастер-классы по приготовлению дерунов, конкурсы и соревнования по поеданию драников.
Открытие "Драник-Феста" состоится 29 апреля в 13:00 на площади у Екатерининской церкви.
Как сообщается, «в церемонии примет участие лично гетман Украины Богдан Хмельницкий». После этого состоится фольклорное действо и казацкий
перформанс.
В 14:30 на Красной площади будет установлен рекорд Украины. Какой именно - организаторы пока держат в секрете.
Также в программе - уникальная анимационная экскурсия "Дорогами казацкой славы Чернигова", историческая реконструкция, знакомство с казацким войском древнего города, ярмарка "Город мастеров". Вечером 29 апреля черниговские музее на Валу откроют свои двери для ночных экскурсий.
В рамках фестиваля "Драник-Фест" в Чернигове будут действовать акции "Weekend за полцены" - проживание в отелях с 28 по 30 апреля со скидкой 50%, а также "Один билет на двоих" - посещение музеев города вдвоем по одному билету 29 и 30 апреля. Дресс-код праздника - вышиванка.
Источник: 4ernigiv.info
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