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Черниговские школы в 100 лучших в Украине не попали
- Сегодня, 12:00
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Журнал «Фокус» составил рейтинг общеобразовательных учебных заведений Украины. В ТОП-100 почти половина – столичные лицеи, гимназии и школы.
В основу рейтинга легли данные внешнего независимого оценивания по всем предметам выпускников 2016 года.
Цифры по каждому учебному заведению рассчитывались как среднее арифметическое баллов, набранных выпускниками на тестировании.
В итоге на 1-м месте оказался киевский лицей «Интеллект», на 2-м – гимназия №1 Ивано-Франковска, на 3-м – медицинский лицей-интернат Днипра, а на 4-м – физико-математический лицей-интернат при Львовской национальном университете. Замкнул ТОП-5 киевский естественнонаучный лицей №145.
Выпускники только этих учебных заведений в среднем набирали более 180 баллов на ВНО.
Всего из 100 самых рейтинговых школ почти половина (47) работает в Киеве. Еще 10 – во Львове, 7 – в Днипре, по 5 в Харьковской и Волынской областях. По 4 – в Тернопольской и Ивано-Франковской.
Только шесть областей остались без места в рейтинге, нижний порог которого – 165 баллов у каждого среднестатистического выпускника.
В числе аутсайдеров – Сумская, Луганская, Житомирская, Хмельницкая, Закарпатская и Черниговская области.
В основу рейтинга легли данные внешнего независимого оценивания по всем предметам выпускников 2016 года.
Цифры по каждому учебному заведению рассчитывались как среднее арифметическое баллов, набранных выпускниками на тестировании.
В итоге на 1-м месте оказался киевский лицей «Интеллект», на 2-м – гимназия №1 Ивано-Франковска, на 3-м – медицинский лицей-интернат Днипра, а на 4-м – физико-математический лицей-интернат при Львовской национальном университете. Замкнул ТОП-5 киевский естественнонаучный лицей №145.
Выпускники только этих учебных заведений в среднем набирали более 180 баллов на ВНО.
Всего из 100 самых рейтинговых школ почти половина (47) работает в Киеве. Еще 10 – во Львове, 7 – в Днипре, по 5 в Харьковской и Волынской областях. По 4 – в Тернопольской и Ивано-Франковской.
Только шесть областей остались без места в рейтинге, нижний порог которого – 165 баллов у каждого среднестатистического выпускника.
В числе аутсайдеров – Сумская, Луганская, Житомирская, Хмельницкая, Закарпатская и Черниговская области.
Источник: 0462.ua
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