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Криминальная полиция задержала ранее судимого за убийство жителя Понорницы, который нанес односельчанину ножевое ранение в шею. Мужчина скончался на месте.
4 апреля в Коропское отделение полиции поступило сообщение о смерти одинокого жителя поселка Понорница. На место происшествия прибыла полиция и фельдшер местной больницы. При осмотре тела на шее были обнаружены телесные повреждения криминального характера в виде колото-резаной раны.
Полиция провела подворовые обходы, опросила соседей и возможных свидетелей убийства и в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий установила, что погибший получил телесные повреждения во время распития спиртных напитков с ранее судимым за убийство односельчанином, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес ножевое ранение хозяину в шею.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
На Черниговщине во время застолья односельчанин зарезал своего собутыльника
- Сегодня, 12:30
- Просмотров: 34
Криминальная полиция задержала ранее судимого за убийство жителя Понорницы, который нанес односельчанину ножевое ранение в шею. Мужчина скончался на месте.
4 апреля в Коропское отделение полиции поступило сообщение о смерти одинокого жителя поселка Понорница. На место происшествия прибыла полиция и фельдшер местной больницы. При осмотре тела на шее были обнаружены телесные повреждения криминального характера в виде колото-резаной раны.
Полиция провела подворовые обходы, опросила соседей и возможных свидетелей убийства и в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий установила, что погибший получил телесные повреждения во время распития спиртных напитков с ранее судимым за убийство односельчанином, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес ножевое ранение хозяину в шею.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Источник: 0462.ua
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