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Доходы местный бюджетов Черниговской области выросли более чем на 40 процентов
- Сегодня, 14:02
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По оперативным данным Департамента финансов Черниговской облгосадминистрации, бюджетные назначения первого квартала текущего года выполнены на 128,7%.
Доходы местных бюджетов (без учета трансфертов) составили 1 029,1 миллиона гривен, в частности, в общий фонд поступило 930,9 миллиона, в специальный - 98,2 миллиона гривен.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы выросли на 295,4 миллиона гривен или на 40,3%.
Налога на доходы физических лиц, который занимает в структуре доходов местных бюджетов доминирующую позицию, за 3 месяца этого года получено 516,5 миллиона гривен, что на 164,4 миллиона или на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Платы за землю поступило 144,2 миллиона гривен (134,5% к плану трех месяцев). По сравнению с январем-мартом 2016 поступления выросли на 36,1 миллиона гривен или на 33,4%.
Под постоянным контролем органов исполнительной власти и местного самоуправления области находится вопрос своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
В течение января-марта 2017 года на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы направлено 1049,8 миллиона гривен.
Доходы местных бюджетов (без учета трансфертов) составили 1 029,1 миллиона гривен, в частности, в общий фонд поступило 930,9 миллиона, в специальный - 98,2 миллиона гривен.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы выросли на 295,4 миллиона гривен или на 40,3%.
Налога на доходы физических лиц, который занимает в структуре доходов местных бюджетов доминирующую позицию, за 3 месяца этого года получено 516,5 миллиона гривен, что на 164,4 миллиона или на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Платы за землю поступило 144,2 миллиона гривен (134,5% к плану трех месяцев). По сравнению с январем-мартом 2016 поступления выросли на 36,1 миллиона гривен или на 33,4%.
Под постоянным контролем органов исполнительной власти и местного самоуправления области находится вопрос своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
В течение января-марта 2017 года на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы направлено 1049,8 миллиона гривен.
Источник: 0462.ua
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