В среднем каждый черниговец девять раз в год посещает врача

По административным данным, на конец 2016 года в области действовало 51 больничное учреждение, подчиненное Министерству здравоохранения Украины, на 10 тыс. коек и 240 амбулаторно-поликлинических учреждений с плановой емкостью 24 тыс. посещений в смену.Медицинскую помощь населению оказывали 3,7 тыс. врачей всех специальностей и 10,5 тыс. лиц среднего медицинского персонала.На каждого врача приходилось 280 жителей области, а на каждого работника среднего медицинского персонала — 98.В среднем каждый черниговец 9 раз в год посещал врача, двое из трех черниговцев делали вызов домой, а каждому третьему предоставлено скорую медицинскую помощь.На конец 2016 под диспансерным наблюдением находились 915 тыс. больных.За год зарегистрировано 748,5 тыс. случаев заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом.Уровень заболеваемости населения вырос с 70,3 тыс. случаев в расчете на 100 тыс. населения в 2015 году до 72,6 тыс. - в 2016 году.Наиболее распространенными являются болезни органов дыхания (37,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (5,4 тыс.), болезни системы кровообращения (4 тыс.), кожи и подкожной клетчатки (3,9 тыс.), глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани (по 3,6 тыс.), мочеполовой системы (3,5 тыс.).Для оздоровления и отдыха населения на территории Черниговщины действует 4 санатории, в которых в прошлом году восстановили свое здоровье 4,3 тыс. населения.