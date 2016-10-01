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Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 25
Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта
На Летной улице в Чернигове появился тематический мурал. Его автор – черниговский художник Дмитрий Адериха.

Рисунок появился несколько дней назад на стене гаража на улице Летной. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мурала.

На нем изображен портрет первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, который учился в Черниговском летном училище.

По информации «Высокого вала» художник выбор темы рисунка объяснил желанием напомнить черниговцам о том, что улица переименована в Летную. С портретом космонавта это запомнить проще.

С той же целью тематические рисунки Дмитрий планирует создать на улицах Казацкая и Ремесленная.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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