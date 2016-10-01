4ернігів.інфо » Стрічка новин » Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта
На Летной улице в Чернигове появился тематический мурал. Его автор – черниговский художник Дмитрий Адериха.
Рисунок появился несколько дней назад на стене гаража на улице Летной. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мурала.
На нем изображен портрет первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, который учился в Черниговском летном училище.
По информации «Высокого вала» художник выбор темы рисунка объяснил желанием напомнить черниговцам о том, что улица переименована в Летную. С портретом космонавта это запомнить проще.
С той же целью тематические рисунки Дмитрий планирует создать на улицах Казацкая и Ремесленная.
Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 25
На Летной улице в Чернигове появился тематический мурал. Его автор – черниговский художник Дмитрий Адериха.
Рисунок появился несколько дней назад на стене гаража на улице Летной. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мурала.
На нем изображен портрет первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, который учился в Черниговском летном училище.
По информации «Высокого вала» художник выбор темы рисунка объяснил желанием напомнить черниговцам о том, что улица переименована в Летную. С портретом космонавта это запомнить проще.
С той же целью тематические рисунки Дмитрий планирует создать на улицах Казацкая и Ремесленная.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
ЛЮБИТЕЛЬ «хулиганских ДЕВУШЕК» разрисовывает Чернигов: СТРИТ-артер О СЕБЕ, ...
Большой популярностью пользуются в соцсетях новости о создании различных муралей и рисунков на
Известный черниговский художник подарил городу новый мурал
Новый мурал, авторства известного черниговского художника Дмитрия Адерихо, появился под мостом в
Відомий чернігівський художник подарував місту новий мурал
Новий мурал, авторства відомого чернігівського художника Дмитра Адеріхо, з'явився під мостом у
Новый мурал на ул. Белова (фото)
Фото в темное время, это проекция рисунка на стену.
Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из п... Как черниговские журналисты раненого аиста спасали. видео Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город
Добавить комментарий!